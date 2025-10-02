"Alito" Moreno amaga con denunciar a CSP por "calumnias" sobre predios en Campeche

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 7:04 pm

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Alejandro Moreno sostuvo que los dichos de la Presidenta son "mentiras y calumnias", y un distractor del partido Morena.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció este miércoles que denunciará a nivel nacional e internacional a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que por la mañana la mandataria justificara la expropiación del predio Miramar, vinculado a la familia del priista, por parte del Gobierno de Campeche.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el político calificó los dichos de la Presidenta como "mentiras y calumnias" y señaló que no son más que distractores del partido Morena para "evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el Gobierno y el crimen organizado".

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente, he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, escribió.

"Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, MORENA, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo 'QUE NO HAY PRUEBAS'", añadió "Alito" en X.

Por la mañana, desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum indicó que entiende que los terrenos que expropió el Gobierno de Campeche habían sido adquiridos "con lavado de dinero y corrupción".

"Entiendo que cambiaron la ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema", dijo.

"Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de extinción de dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo", añadió.

Ayer, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que expropió tres predios de personas ligadas a "Alito" Moreno, y que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

De acuerdo con la declaratoria de expropiación, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del también Senador Moreno Cárdenas. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.

"El día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, proyecto de gran relevancia impulsado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", indicó.

El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

Otros dos predios son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien Sansores ha señalado como un supuesto prestanombres de Moreno Cárdenas. Un cuarto predio pertenece a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último es el actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

La noticia se da a conocer luego de que apenas el pasado 3 de septiembre fuera reformada la Ley de Expropiación del estado de Campeche, con lo que la ciudadanía sólo cuenta con cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda, y dejar en manos del Gobierno la valuación del predio.

Casas, depas, terrenos, arte: la riqueza de "Alito"

En agosto de 2022, el entonces Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, reveló el alcance de la riqueza de "Alito" Moreno, aún “ganando 120 mil pesos al mes que es el salario del Gobernador”.

Moreno Cárdenas es propietario de departamentos en Polanco y de propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, en Campeche, estado en donde, además, tiene una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos, un patrimonio que se encuentra en la mira de las autoridades de Campeche desde hace varios años y uno de los argumentos para que la Cámara de Diputados le retire el fuero que el dirigente del PRI tiene como Senador, además de ser investigado por otras causas.

Unas semanas antes, un dron que sobrevoló la mansión del dirigente nacional del PRI, ubicada en el estado de Campeche y la cual fue cateada por autoridades de la Fiscalía estatal, revelaron todos los lujos: alberca, un lugar de descanso, amplias áreas verdes y más de dos pisos de construcción.

