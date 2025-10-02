La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 9:05 pm

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Raúl "N" sería parte del cártel La Familia Michoacana que opera mediante una célula delictiva en el oriente de la Ciudad de México y las zonas limítrofes del Estado de México.

Ciudad de México, 01 de octubre (SinEmbargo).- Raúl Miguel "N", alias "El Messi", presunto integrante de una célula delictiva denominada "H1-A1" que opera para la Familia Michoacana fue detenido la tarde de hoy en la colonia Vicente Guerrero, de la Alcaldía Iztapalapa, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

También se le identifica por operar para Luis Manuel Corrales Caballero, alias "El Galleta"; y Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias "El Chaparro", recluidos en prisiones de la capital.

"Resultado de la atención a diversas denuncias ciudadanas por la comisión de delitos de alto impacto, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Raúl Miguel "N", integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la zona oriente de la Ciudad", escribió el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez, en su cuenta de X.

Raúl "N" fue detenido cuando elementos de la SSC hacían recorridos de seguridad, y vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de la colonia Vicente Guerrero, e identificaron a un hombre y a una mujer que realizaban movimientos poco usuales al interior de un vehículo color blanco.

Los guardias de la corporación policiaca les solicitaron una revisión preventiva en la que hallaron 42 bolsas con cocaína dentro del vehículo, así como seis envoltorios con mariguana, un paquete de aproximadamente un kilogramo con la misma hierba, dos celulares, seis cartuchos útiles y dinero en efectivo.

"El Messi" es señalado por ser presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la zona oriente de la Ciudad y en las colindancias con el Estado de México, y se le relaciona con la comisión de varios delitos de alto impacto como la venta y distribución de droga, la extorsión y el cobro de piso.

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
"El Messi" fue detenido junto a una mujer, en posesión de dosis y un paquete de presunta droga, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero y un vehículo. Foto: SSC-CdMx

Opinión

