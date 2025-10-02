¿Cuándo y qué actividades tendrá La Catrina Fest MX este 2025? Te contamos

El Día de Muertos se acerca y ya hay algunas actividades programadas que se realizarán durante el mes de octubre, como La Catrina Fest MX que tendrá desfiles y exposiciones, hasta una carrera nocturna.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Este 2025 se realizará una edición más de La Catrina Fest MX, el festival cultural más grande del Día de Muertos en el país, que se realizará del 7 de octubre al 6 de noviembre con varias actividades y atractivos en la Ciudad de México, especialmente en Aztlán.

Con 11 años de historia y reconocido con un Récord Guinness, en La Catrina Fest MX se realiza un homenaje vivo a las tradiciones mexicanas, donde convergen arte, música, teatro, gastronomía y cultura popular. En esta edición, Aztlán se convertirá en el corazón de las celebraciones, y conjugará entretenimiento y cultura.

¿Qué actividades tendrá La Catrina Fest MX?

Las actividades combinan tradición y modernidad para brindar una gran experiencia a todos los asistentes. Entre las actividades encontraremos:

Desfile tradicional de La Catrina Fest MX el 19 de octubre, desde la Calzada Flotante del Centro Cultural Los Pinos hasta Aztlán.

Exposición sombreros de catrinas gigantes creados por artistas plásticos mexicanos, además de mamparas fotográficas. Algunos de los artistas invitados son: César Menchaca, Ariosto Otero, Federico Kampf, Enrique Chiu, Tere Muñoz de Cote, Miguel Guadagnini, Rich Arnauda, Patricia Fuertes, Roxana Wiley, Adriana Cacho, Lilia Solórzano y otros grandes artistas plásticos mexicanos invitados especiales.

Aztlán presenta su nueva casa de los sustos "Hacienda Maldita", en donde se podrán vivir las leyendas de terror mexicanas en carne propia. Una experiencia imperdible para aquellos atrevidos que buscan emociones intensas.

Exhibición de ofrendas de Día de Muertos llamada "Cuando muera la tarde", convocada por el Bosque de Chapultepec y la Secretaría del Medio Ambiente dedicada a "Compositores que ya partieron", misma que se ubicará en Paseo de los Compositores de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec los días 1 y 2 de noviembre.

Comparsas de circo-catrinas cada fin de semana.

Ofrenda a los grandes de la canción el 25 de octubre, interpretación de números regionales.

Conciertos y actividades culturales el 2 de noviembre.

Recorrido gastronómico en restaurantes de Aztlán con menús inspirados en La Catrina Fest MX.

Presentaciones de danza, teatro y música, así como pintacaritas todos los días en diferentes horarios.

Carrera nocturna Día de Muertos Martí el 1 de noviembre.

Desfile de calaveras de Dr. Simi.

Recorridos con mini Turibús donde se invitarán a las niñas y niños a participar, del 4 de octubre al 2 de noviembre.

Además de las actividades en Aztlán, el festival contará con programación en otras sedes de la ciudad, como el Cine Lido, la Universidad de la Comunicación y el Teatro Centenario Coyoacán.