Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB ante Senado

Redacción/SinEmbargo

01/10/2025 - 10:50 pm

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB: Amador

Artículos relacionados

El Secretario de Hacienda dijo que prevé un crecimiento de la economía en México de dos décimas en puntos porcentuales del PIB, así como una deuda pública del 52.3 por ciento al cierre de 2025.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, descartó este miércoles que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pueda enfrentarse a una recesión y confió en que México logrará un crecimiento económico en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento, con una meta puntual de 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al comparecer ante el Pleno del Senado de la República.

Amador Zamora sostuvo que los resultados en política económica y la rigurosa disciplina financiera que se ha mantenido durante el actual Gobierno, demuestran que, al contrario de lo que sostenían los gobiernos neoliberales, es posible lograr el desarrollo social del país con unas finanzas públicas sanas y responsables.

“Hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera, demostrando que el desarrollo social es armonioso con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo el paradigma de gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables justificándose en la prudencia fiscal a veces inexistente”, apuntó.

Al inicio de su exposición como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, Amador Zamora dijo que este gobierno ha transitado sólidamente a una convergencia fiscal en 2025.

“Para cuyo cierre estamos estimando alcanzar un superávit primario cercano a dos décimas en puntos porcentuales del PIB, así como reducir el déficit presupuestario desde el 5.7 por ciento del PIB observado en 2024, a 4.3 por ciento en 2025, es decir, la reducción de 1.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto”, indicó.

Con ello,” estimamos que la deuda pública para 2025 cierre en un nivel equivalente a 52.3 por ciento del Producto Interno Bruto” dijo.

Amador Zamora mencionó que los avances en el ámbito económico, fiscal y financiero se han logrado gracias a la cercanía que el Gobierno tiene con la población en general, “apoyando a los mexicanos que buscan recibir educación de calidad, un trabajo con remuneración justa o una pensión digna”.

En ese sentido, destacó que en 2025 se destinaron más de un billón de pesos a la inversión social como parte de los programas de Bienestar, lo que ha contribuido a reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares, lo que dio “continuidad a los esfuerzos realizados entre 2018 y 2024 que lograron la hazaña de sacar a 13.4 millones de personas de la condición de pobreza”.

Respecto a los recursos destinados para los programas de becas Benito Juárez apuntó que ascendieron a 149 mil millones de pesos, un aumento de 36 por ciento, mayor en términos reales a lo ejercido en 2024.

“Estos montos se destinaron a la Beca Universal de Educación Básica, Rita Cetina, la Escuela es Nuestra y Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez", añadió.

Zamora dio a conocer que se destinó un monto de 904 mil millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de ampliar la cobertura médica con los programas de atención, nuevos hospitales y clínicas.

Al considerar que es crucial invertir en infraestructura estratégica que fomente la productividad del país e impulse el desarrollo económico en el largo plazo, señaló que más de 850 mil millones de pesos se destinaron para financiar obras estratégicas que permitirán elevar el nivel de actividad económica del país y su PIB potencial fortaleciendo la conectividad y el flujo de personas, y bienes a lo largo y ancho de México.

Además, destacó que se impulsaron 175 proyectos carreteros, y de caminos rurales en coordinación con autoridades de las entidades federativas y municipales.

Hacienda: se estabiliza deuda pública

Por otro lado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público subrayó que la estabilización de la deuda pública se ha logrado gracias a las medidas implementadas a lo largo del año, como parte de una estrategia de manejo responsable de pasivos que influyó en la colocación de nuevos bonos de referencia, programado a vencer en 2032 y 2038, por un monto total de seis mil 794 millones de dólares.

El funcionario dijo que dichas acciones son un ejemplo de la reducción en pensiones de liquidez y la extensión del vencimiento de nuestra deuda aprovechando las condiciones de mercado favorables.

Agregó que las acciones para mantener niveles de deuda saludables han tenido una recepción favorable por parte de instancias Internacionales como calificadoras e inversionistas, lo que se evidencia con la ratificación de la calificación crediticia de México, la reducción de las tasas de mercado de los títulos emitidos por nuestro país y la menor percepción de riesgo de incumplimiento por parte de entidades Internacionales.

Como resultado de esos esfuerzos, dijo, la calificación de Petróleos mexicanos (Pemex) ha sido positiva por la mayoría de las agencias calificadoras, por primera vez en 12 años.

Habrá política de ingreso más justa: Amador

Amador Zamora subrayó el paso firme hacia una política de ingresos más justa y sostenible, además de que la expansión de los programas sociales y la inversión durante este primer año se financió sin necesidad de realizar una reforma fiscal.

En materia de comercio exterior expresó que los impuestos superan en 22 por cierto el monto recaudado para el mismo periodo del año anterior, lo que fue posible gracias al fortalecimiento del combate al contrabando y al robustecimiento de la tecnológica logística para obtener mayores ingresos recaudados en las aduanas.

Destacó que Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ajustaron al alza sus proyecciones de crecimiento para México en 2025 y en 2026.

Por último, Edgar Amador Zamora aseguró que “en este primer año hemos sentado bases sólidas que dan continuidad a políticas de prosperidad compartida, con un enfoque regional e incluyente, manteniendo prudencia fiscal para preservar un endeudamiento sostenible y ordenado, y demostrando ser compatible con la estabilidad macroeconómica”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
2

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
3

Arlin, Sol y Carlos sí fueron secuestrados por Israel. La SRE no confirma de Ledesma

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
4

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
5

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
6

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
7

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
8

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
9

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

El ejército de Israel interceptó la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde mueren de hambre.
10

Israel intercepta flotilla de 40 barcos con ayuda para Gaza, donde mueren de hambre

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
11

"Alito" Moreno amaga con denunciar a CSP por "calumnias" sobre predios en Campeche

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta ante el aumento de fraudes con llamadas del extranjero con falsas ofertas de empleo.
12

¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

La jornada de acción “No Kings” anunciada para el sábado 18 de octubre superó las dos mil 110 protestas y manifestaciones locales en los 50 estados.
13

"No Kings" convoca a otra movilización el 18 de octubre; los une su rechazo a Trump

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
14

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Protestas pro palestinas estallan en México
15

VIDEOS ¬ México se suma al clamor global por Palestina y la Flotilla Global Sumud

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Vector Casa de Bolsa, anunció la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, luego de ser acusada de lavado de dinero por EU.
1

Vector, sancionada por EU, anuncia transferencia de cuentas y activos a Finamex

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB: Amador
2

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB ante Senado

Protestas pro palestinas estallan en México
3

VIDEOS ¬ México se suma al clamor global por Palestina y la Flotilla Global Sumud

4

Entrada de remesas cae 8.3% en agosto; suman cinco meses de contracciones

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
5

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

En Querétaro, la renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado terminó en caos y en lo que Morena acusó como un descarado robo de la elección.
6

VIDEO ¬ La renovación de Mesa Directiva del Congreso de Querétaro termina en trifulca

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
7

"Alito" Moreno amaga con denunciar a CSP por "calumnias" sobre predios en Campeche

El senador Adán Augusto fue captando viendo el futbol mientras el titular de la SHCP comparecía.
8

Adán Augusto ve partido de la Champions en plena comparecencia del titular de la SHCP

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
9

Arlin, Sol y Carlos sí fueron secuestrados por Israel. La SRE no confirma de Ledesma

Uno de los programas más importantes de apoyo a estudiantes de educación media superior vuelve a abrir su convocatoria: la Beca Universal Benito Juárez.
10

Beca Benito Juárez: Consulta fechas y requisitos para realizar tu registro en línea

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
11

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

El Gobierno de la CdMx dijo que la grieta registrada bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se activó debido a las lluvias intensas del fin de semana.
12

La grieta en el Puente de la Concordia se activó por las fuertes lluvias, aclara CdMx