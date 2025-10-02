México pone cuota compensatoria a acero laminado de China y Taiwán

La medida de México fija un cobro de 0.65 dólares por kilogramo a las importaciones procedentes de China; de 0.05 dólares por kilogramo a las de la empresa Yuan Long Stainless, de Taiwán.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía (SE) estableció este miércoles cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío de China, tanto definitivas como temporales, con el objetivo de proteger a la planta productiva nacional frente a prácticas de comercio desleal.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida fija un cobro de 0.65 dólares por kilogramo a las importaciones procedentes de China; de 0.05 dólares por kilogramo a las de la empresa Yuan Long Stainless, de Taiwán; y de 0.61 dólares por kilogramo a las de la firma Hoka Elements, también de Taiwán.

La resolución tiene como antecedente un proceso iniciado en el año 2000, cuando la empresa mexicana Outokumpu Mexinos denunció daño a la industria nacional debido a la entrada de acero proveniente de China, lo que llevó a imponer cuotas iniciales de 0.63 dólares por kilogramo a ese país.

El acero inoxidable laminado en frío es un insumo fundamental en diversas ramas productivas, entre ellas la automotriz. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

El acero inoxidable laminado en frío es un insumo fundamental en diversas ramas productivas en el país, entre ellas la automotriz, pues sirve para la fabricación de componentes estructurales, molduras y sistemas de escape.

También se ocupa en la industria del transporte —como barcos, vehículos de carga y vagones—, la de electrodomésticos —para refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas y lavavajillas—, así como en artículos para el hogar y en el sector de la construcción, principalmente en tuberías y recubrimientos decorativos.

Las cuotas estarán vigentes por cinco años a partir de su entrada en vigor, salvo que la Secretaría de Economía decida realizar antes un examen de vigencia a petición de productores nacionales interesados.

A inicios de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la aplicación de nuevos aranceles a importaciones de productos provenientes de China y otros países de Asia sea una medida derivada de las tarifas impuestas por Estados Unidos (EU), y afirmó que su Gobierno no busca tener conflictos con otros países.

"Estamos hablando con los embajadores aquí en México. No queremos ningún conflicto con ningún país, con el Embajador de China en México, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México", dijo el pasado 11 de septiembre durante su conferencia de prensa matutina.

