¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

Es momento de los postres de calabaza como el Cheesecake Pumpkin Spice o una tarta de bourbon con caramelo y vainilla, además del pan de muerto que ya se puede encontrar en varios puntos, aquí te compartimos un lugar especial por su propuesta.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Con el mes de octubre llega el de pan de muerto, la calabaza, nueces y más ingredientes y sabores en los platillos que, sin duda, relacionamos al otoño. El restaurante Elena 147 tiene un menú especial de postres de temporada que resulta reconfortante y que se caracteriza por incluir la mandarina, la guayaba y las especias.

¿Qué postres de temporada forman parte del menú?

El menú de temporada de postres cuenta con variedad para elegir y probar uno diferente en cada visita a Elena 147.

El Abrazo, este postre se prepara con mousse de guayaba, gel de miel tostada y crema de manzanilla. "Cuando lo comes es como si te dieran un abrazo", dijo la chef.

La Calabacita, combina mousse de naranja y calabaza en tacha cubierta con chocolate, este postre es muy instagrameable, además de ser uno de los favoritos por su gran sabor.

Tarta de Mandarina, acompañada de bizcocho de chocolate y más crema de mandarina

Cheesecake de manzana con crumble de almendra

Pastel de zanahoria con piña y nueces pecanas

Tarta de bourbon con caramelo y vainilla tostada.

Pastel de chocolate con coco

Cheesecake Pumpkin Spice, preparado con calabaza en tacha, crema de canela y galleta especiada.

Bebidas otoñales

"En cuanto a bebidas estamos ofreciendo tres, es el Latte de jengibre con mandarina, esa es una versión fría, refrescante. Tenemos también el Pumpkin spice latte que lo hacemos con un puré de calabaza en tacha natural, que hacemos aquí también en casa y tenemos nuestra Guayaba latte por primera vez que es con pulpa de guayaba cocinada con canela y una espumita de chai", explicó la chef Monserrat Téllez de Elena 147.

Aquí recomendamos el Guayaba latte para acompañar una plática agradable e iniciar; ya que, si estás en la misión de sentirte lo más otoñal posible el Pumpkin spice latte es la opción; el Latte de jengibre con mandarina resulta ideal para las tardes calurosas (que aún hay en la ciudad).

Tres propuestas de pan de muerto

El pan de muerto es muy especial y aunque el tradicional es delicioso, Elena 147 tiene opciones rellenas que brindan una gran experiencia en boca:

Pan de muerto de limón amarillo con crema de lavanda orgánica . Resulta delicioso, el toque de lavanda en la crema brinda una experiencia fresca y se siente balanceado.

. Resulta delicioso, el toque de lavanda en la crema brinda una experiencia fresca y se siente balanceado. Pan de muerto de cacao con café de olla y azúcar de pozol. Este es imperdible para quien gusta de una taza de café, además de ser visualmente bello.

Este es imperdible para quien gusta de una taza de café, además de ser visualmente bello. Pan de muerto de guayaba con mascarpone y crumble de nuez. La guayaba le da un toque dulce que se disfruta a cada bocado.

Elena 147 se encuentra en Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México. El horario es de martes a sábado de 9 am a 10 pm y domingo de 9 am a 8pm. El menú de temporada estará disponible hasta finales de noviembre.