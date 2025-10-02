ISSSTE realiza 2 exitosas cirugías con nuevo robot Da Vinci Xi en CMN 20 de noviembre

El robot Da Vinci Xi representa una revolución tecnológica en la práctica quirúrgica, ya que permite una recuperación más rápida de los pacientes ya que los procedimientos médicos resultan menos invasivos y tienen mayor precisión técnica.

Ciudad de México, 01 de octubre (SinEmbargo).- El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, estrenó el nuevo robot Da Vinci Xi, el modelo más avanzado, con dos exitosas cirugías realizadas a dos mujeres derechohabientes.

Los procedimientos quirúrgicos en los que fue utilizado el robot tuvo como pacientes a dos mujeres derechohabientes de 42 y 29 años "quienes fueron diagnosticadas con miomatosis uterina supernumeraria (presencia de miomas o tumores benignos en el útero) y endometriosis severa (afección en la cual el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de este)", refirió el ISSSTE.

El encargado de la Coordinación de Cirugía Robótica del CMN “20 de Noviembre”, Rodrigo Emilio Ruz Barros, fue quien realizó las cirugías y subrayó los beneficios que brinda este equipo recién instalado en la unidad médica.

“Con el sistema Da Vinci fueron llevadas a cabo estas dos cirugías, proporcionándoles a las pacientes una curación total a su problema y, con esta tecnología de mínima invasión, una reinserción a su ambiente laboral en pocos días. Esta es la particularidad que nos ofrece el sistema Da Vinci Xi: minuciosidad quirúrgica, precisión en todos nuestros movimientos y por supuesto, un mejor resultado”, indicó.

La utilización de esta nueva tecnología representa una nueva etapa en la cirugía moderna. El robot Da Vinci Xi "provee de sistemas de retroalimentación táctil, auditiva y visual, que fortalecen muchos mecanismos de seguridad adicionales para las cirugías", explicó Ruz Barros.

¡Gran salto tecnológico que coloca al ISSSTE a la vanguardia! ¡Pasamos de un robot a seis! Fortalecemos el equipamiento para la 𝐜𝐢𝐫𝐮𝐠𝐢́𝐚 𝐫𝐨𝐛𝐨́𝐭𝐢𝐜𝐚 en el @ISSSTE_mx con la incorporación de nuevos "Da Vinci". Este tipo de cirugía consiste en el manejo de una… pic.twitter.com/aej9tfzASz — Martí Batres (@martibatres) September 23, 2025

Comentó que gracias al robot Da Vinci Xi es posible realizar cirugías con más detalle, lo que confiere la posibilidad al cirujano de desarrollar estrategias y habilidades propias en los mismos procedimientos, como disecciones más profundas, neuropreservaciones, cuidados vasculares y estructuras adyacentes a los órganos a trabajar.

"Hay estudios que señalan que la cirugía robótica duele menos que la cirugía laparoscópica. Si nosotros tenemos como base que la cirugía laparoscópica tiene un 85 por ciento de reducción del dolor comparado con una cirugía abierta, se habla de que el robot tiene un 10 o 15 por ciento menos dolor, en comparación con una laparoscopía”, precisó.

El Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE, anunciado por el director general en la Conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consta de la instalación de seis equipos Da Vinci en diversos hospitales del organismo, que beneficiarán directamente a 3.5 millones de derechohabientes y permitirán programar un mínimo de 150 cirugías para el resto del año.

“Esperamos que este programa de Cirugía Robótica sea todo un éxito, no nada más aquí, en el Hospital '20 de Noviembre”', sino en todas las otras sedes del ISSSTE donde se va a implementar”, concluyó el encargado de la Coordinación de Cirugía Robótica del CMN.

El Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, fue el primer nosocomio en recibir esta nueva tecnología, con la cual, del 24 al 30 de septiembre se han realizado siete cirugías a pacientes con cáncer de endometrio, recto, próstata y colón. Los pacientes intervenidos fueron dados de alta entre 24 y 48 horas después de los procedimientos.