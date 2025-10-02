Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos; los llevarán centro de detención: SRE

La Cancillería confirmó que los mexicanos que iban en la Global Sumud Flotilla llegaron al puerto de Ashdod. Desde ahí serán transferidos al centro de detención de Ketziot.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la mañana de este jueves a Israel la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada ayer por las fuerzas israelíes cuando se encontraba rumbo a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria. Poco después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que llegaron al puerto de Ashdod y que más tarde serán transferidos al centro de detención de Ketziot.

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo dio a conocer que México ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel en los últimos días. La primera de ellas, explicó, "para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales".

"La segunda fue antes de ayer también por si eran, adelantándonos, para solicitar, si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera una vez ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física e integral de nuestros connacionales", detalló.

Sheinbaum señaló que se hizo llegar una cuarta nota al Gobierno de Benjamin Netanyahu "para [pedir] la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, de estos seis compañeros".

"Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención", reveló.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, compartió que el Consulado de México está ahí "para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales". "Obviamente estamos en contra de esta situación", aseguró.