Todos los miembros de la Global Sumud Flotilla serán deportados a Europa, dice Italia

La Primera Ministra Giorgia Meloni prometió asistencia a los activistas italianos, aunque también cuestionó si la flotilla beneficia al pueblo palestino.

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que estuvo en contacto en las últimas horas con su homólogo israelí, Gideon Saar, aseguró que el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía emitir una única orden para deportar en dos vuelos chárter a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y que estos aviones aterrizarían, en principio, en Madrid y Londres.

“Han solicitado Madrid y Londres, pero ya veremos”, dijo Tajani en una comparecencia este jueves ante la Cámara de Diputados italiana, en la que también confirmó que entre los cientos de activistas arrestados desde el miércoles por las autoridades israelíes figuraban unos 40 ciudadanos italianos.

Il primo corridoio universitario da Gaza. Un impegno concreto per il futuro della Palestina. pic.twitter.com/Hor2pLnmg3 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 1, 2025

Los miembros de la flotilla fueron transportados en un principio hacia el puerto de Asdod y, según Tajani, la intención era completar ya por la noche, una vez pasada la festividad de Yom Kippur, el traslado hacia una cárcel de Beerseba.

La Embajada italiana tenía previsto comenzar las visitas el viernes por la mañana y retomarlas el domingo, una vez que hubiera pasado el shabat, que es el día de descanso semanal en el judaísmo.

La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, también prometió desde Copenhague que su Gobierno ofrecería la asistencia necesaria a los tripulantes italianos para que pudieran volver “cuanto antes”, aunque aseguró que la flotilla “no aportaba beneficio alguno al pueblo de Palestina”.