El Gobierno endurece normas para transportar y distribuir gas LP. Aquí los cambios

Tras el accidente en Iztapalapa, el Gobierno federal emitió normas que exigen pruebas técnicas, capacitación de operadores y monitoreo vehicular.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció este jueves la publicación de dos normas emergentes que endurecen los requisitos para el transporte y distribución de gas LP en México.

Las disposiciones NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 entrarán en vigor el 3 de octubre, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y buscan mejorar la seguridad y el control en las unidades que trasladan este combustible.

Las empresas transportadoras tendrán un plazo máximo de cuatro meses para adecuarse a los nuevos lineamientos, que incluyen inspecciones técnicas, capacitación especializada y monitoreo satelital.

Entre las medidas obligatorias se estableció la presentación de un dictamen anual de mantenimiento. Con este documento, las compañías deberán acreditar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que sus unidades han recibido el cuidado preventivo y correctivo correspondiente.

Asimismo, se exigirá la aplicación de pruebas técnicas a los recipientes, lo que incluye inspecciones visuales internas y pruebas de presión hidrostática en los componentes de seguridad.

En materia de capacitación, los operadores deberán contar con formación teórico-práctica bajo un estándar de competencia específico, avalado por el organismo Conocer.

Finalmente, se dispuso que el monitoreo vehicular será obligatorio mediante el uso de gobernadores de velocidad, sistemas de geolocalización GPS y centros de supervisión en tiempo real.