"Ataque terrorista" en una sinagoga deja 2 muertos en Mánchester; abaten al agresor

Un hombre atropelló y apuñaló a otras personas en las inmediaciones de una sinagoga en Mánchester, Inglaterra. El hecho fue condenado por el Primer Ministro de Reino Unido, el rey Carlos III y António Guterres, Secretario General de la ONU.

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que confirmó que sus agentes mataron a tiros al presunto atacante.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 9:30 (hora local), cuando "un gran número de personas" se encontraban al interior de la sinagoga. La Policía aseguró que el presunto agresor falleció, si bien durante unas horas no pudo acceder al cuerpo por la presencia de "objetos sospechosos".

Un equipo de artificieros también realizó una explosión controlada para acceder al vehículo del sospechoso, si bien las autoridades descartaron ya que exista riesgo alguno para la población derivado de este suceso.

El Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se confesó "consternado" por el ataque, incidiendo en que el hecho coincidió con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo que lo hace "aún más horrible".

El premier británico adelantó su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informó la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una "operación PLATO", contemplada para incidentes a gran escala.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila se mostraron "profundamente impactados y apenados", en un comunicado en el que al igual que Starmer resaltaron que se trata de "un día significativo para la comunidad judía". "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", declararon por escrito.

La ONU condena "ataque terrorista"

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, también condenó el "ataque terrorista" perpetrado hoy en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Mánchester y expresó su preocupación por el "alarmante" auge del antisemitismo en todo el mundo.

Guterres, que llamó a combatir de manera "urgente" el odio y la intolerancia "en todas sus formas", subrayó en un comunicado difundido por su portavoz que los lugares de culto deben ser "sagrados" y seguros para que la gente pueda "encontrar la paz" en ellos.

"Atacar una sinagoga en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, es particularmente atroz", lamentó el máximo responsable de Naciones Unidas, en un mensaje de condolencias a las víctimas y también de solidaridad para el conjunto de la comunidad judía.

This morning's attack is absolutely shocking. I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country. We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

Policía de Mánchester cataloga ataque como terrorista

El ataque perpetrado hoy en las inmediaciones de una sinagoga de las afueras de Mánchester fue declarado oficialmente como "terrorista", según la Policía, que confirmó también dos detenciones vinculadas a un incidente que dejó dos fallecidos.

Un portavoz de la unidad antiterrorista, Laurence Taylor, compareció ante los medios para hacer una primera valoración del ataque en Crumpsall, dando ya por hecho que se trata de un "incidente terrorista". El atacante murió abatido por las fuerzas de seguridad, pero las autoridades prefieren por ahora no desvelar su identidad por "razones de seguridad".

Taylor tampoco dio detalles sobre los "otros dos arrestos" que se produjeron en las últimas horas e instó a la ciudadanía a permanecer "vigilante" y a dar la voz de alarma ante cualquier potencial movimiento sospechoso. La Policía reforzará por precaución las patrullas en sinagogas y otros lugares vinculados a la comunidad judía.

El ataque se inició con el atropello de un grupo de personas al que siguió supuestamente un apuñalamiento. El jefe de la Policía de Mánchester, Stephen Watson, confirmó en otra comparecencia que los fallecidos eran miembros de la comunidad judía y que hay otras cuatro personas hospitalizadas.

Statement from Chief Constable Sir Stephen Watson QPM in response to today's incident on Middleton Road, Crumpsall: pic.twitter.com/fypsRECmTM — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

El atacante intentó también acceder a la sinagoga, donde había "un gran número" de fieles al tratarse del Yom Kippur, la festividad más sagrada dentro del calendario judío. Sin embargo, "gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y de los fieles, así como a la rápida respuesta de la Policía, el atacante no pudo entrar".

Este terrorista portaba también un cinturón "con apariencia de artefacto explosivo". De hecho, las autoridades tardaron en confirmar en un principio su fallecimiento porque, aunque quedó abatido en cuestión de minutos, fue necesaria la presencia de artificieros en la zona para descartar riesgos.

Las fuerzas de seguridad realizaron además una detonación controlada en el vehículo localizado en las inmediaciones, para poder registrarlo sin riesgos.