Dije que parecía haber adquirido propiedades con recursos ilícitos: CSP sobre "Alito"

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 9:52 am

La Presidenta Sheinbaum respondió al amago de "Alito" de denunciarla por calumnias.

Artículos relacionados

"Alito" había anunciado que denunciaría "a nivel nacional e internacional" a la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria indicara que parecía que los terrenos expropiados en Campeche a sus allegados parecían provenir del lavado de dinero.

 

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió esta mañana al amago de denuncia por supuestas calumnias del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", por haber señalado que los territorios expropiados en Campeche a sus allegados parecían ser producto del lavado de dinero.

"No, yo sólo dije ‘parece que’, porque me preguntaron de las expropiaciones que está haciendo el Gobierno de Campeche. Dije que parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos. Pero en todo caso tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene, defenderse en el momento de un acto de autoridad", dijo Sheinbaum este jueves en su conferencia matutina.

El miércoles, "Alito" había anunciado que denunciaría a nivel nacional e internacional a la Presidenta Sheinbaum, luego de que por la mañana de ayer la mandataria explicara la expropiación del predio Miramar, vinculado a la familia del priista, por parte del Gobierno de Campeche, señalando posible lavado de dinero en la adquisición de los terrenos.

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el político calificó los dichos de la Presidenta como "mentiras y calumnias" y señaló que no son más que distractores del partido Morena para "evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el Gobierno y el crimen organizado".

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente, he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, escribió.

"Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, MORENA, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo 'QUE NO HAY PRUEBAS'", añadió "Alito" en X.

La mañana del martes, desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que entendía que los terrenos que expropió el Gobierno de Campeche habían sido adquiridos "con lavado de dinero y corrupción". "Entiendo que cambiaron la ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema", señaló.

"Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de extinción de dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo", añadió.

El martes, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que expropió tres predios de personas ligadas a "Alito" Moreno, y que servirán para construir una Universidad del Bienestar.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 a favor y 39 en contra en lo particular, el Senado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo.
2

El Senado avala reforma a Ley de Amparo y la envía a Cámara de Diputados. ¿Qué dice?

El Gobierno de Israel confirmó que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de la Global Sumud Flotilla son trasladados a un puerto israelí.
3

VIDEO ¬ Thunberg es trasladada a puerto israelí tras detención; Suecia vigila el caso

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a Israel la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.
4

Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos: “Deben ser repatriados de inmediato”

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
5

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
6

Arlin, Sol y Carlos sí fueron secuestrados por Israel. La SRE no confirma de Ledesma

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
7

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta ante el aumento de fraudes con llamadas del extranjero con falsas ofertas de empleo.
8

¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
9

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
10

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

11

La 4T y Palestina

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
12

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
13

Israel ataca flota humanitaria que iba a Gaza y suma un mayor rechazo internacional

El senador Adán Augusto fue captando viendo el futbol mientras el titular de la SHCP comparecía.
14

Adán Augusto ve partido de la Champions en plena comparecencia del titular de la SHCP

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
15

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum respondió al amago de "Alito" de denunciarla por calumnias.
1

Dije que parecía haber adquirido propiedades con recursos ilícitos: CSP sobre "Alito"

Normas emergentes endurecen control sobre pipas de gas LP.
2

El Gobierno endurece normas para transportar y distribuir gas LP. Aquí los cambios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a Israel la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.
3

Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos: “Deben ser repatriados de inmediato”

Con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 a favor y 39 en contra en lo particular, el Senado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo.
4

El Senado avala reforma a Ley de Amparo y la envía a Cámara de Diputados. ¿Qué dice?

El Gobierno de Israel confirmó que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de la Global Sumud Flotilla son trasladados a un puerto israelí.
5

VIDEO ¬ Thunberg es trasladada a puerto israelí tras detención; Suecia vigila el caso

La Global Sumud Flotilla aseguró que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales por parte de las fuerzas israelíes constituyó un crimen de guerra.
6

La flotilla pide intervención internacional para exigir la liberación de sus miembros

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
7

Israel ataca flota humanitaria que iba a Gaza y suma un mayor rechazo internacional

Vector Casa de Bolsa, anunció la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, luego de ser acusada de lavado de dinero por EU.
8

Vector, sancionada por EU, anuncia transferencia de cuentas y activos a Finamex

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB: Amador
9

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB ante Senado

Protestas pro palestinas estallan en México
10

VIDEOS ¬ México se suma al clamor global por Palestina y la Flotilla Global Sumud

11

Entrada de remesas cae 8.3% en agosto; suman cinco meses de contracciones

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
12

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana