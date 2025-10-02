Dije que parecía haber adquirido propiedades con recursos ilícitos: CSP sobre "Alito"

"Alito" había anunciado que denunciaría "a nivel nacional e internacional" a la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria indicara que parecía que los terrenos expropiados en Campeche a sus allegados parecían provenir del lavado de dinero.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió esta mañana al amago de denuncia por supuestas calumnias del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", por haber señalado que los territorios expropiados en Campeche a sus allegados parecían ser producto del lavado de dinero.

"No, yo sólo dije ‘parece que’, porque me preguntaron de las expropiaciones que está haciendo el Gobierno de Campeche. Dije que parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos. Pero en todo caso tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene, defenderse en el momento de un acto de autoridad", dijo Sheinbaum este jueves en su conferencia matutina.

El miércoles, "Alito" había anunciado que denunciaría a nivel nacional e internacional a la Presidenta Sheinbaum, luego de que por la mañana de ayer la mandataria explicara la expropiación del predio Miramar, vinculado a la familia del priista, por parte del Gobierno de Campeche, señalando posible lavado de dinero en la adquisición de los terrenos.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el político calificó los dichos de la Presidenta como "mentiras y calumnias" y señaló que no son más que distractores del partido Morena para "evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el Gobierno y el crimen organizado".

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente, he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, escribió.

"Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, MORENA, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo 'QUE NO HAY PRUEBAS'", añadió "Alito" en X.

La mañana del martes, desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que entendía que los terrenos que expropió el Gobierno de Campeche habían sido adquiridos "con lavado de dinero y corrupción". "Entiendo que cambiaron la ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema", señaló.

Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

"Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de extinción de dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo", añadió.

El martes, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que expropió tres predios de personas ligadas a "Alito" Moreno, y que servirán para construir una Universidad del Bienestar.