Gas Silza, filial de Grupo Tomza, acumula 32 expedientes; 2 implican multa millonaria

La empresa de Grupo Tomza acumula varios procedimientos administrativos por incumplimientos en la seguridad operativa.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La empresa Gas Silza, filial de Grupo Tomza y propietaria de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, acumula 32 expedientes administrativos ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Dos de estos procedimientos derivaron en una multa que supera los 160 millones de pesos (mdp).

“De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando, y particularmente dos de ellos ya, Presidenta, informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos”, expresó Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA.

El organismo, que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló que esos dos expedientes se encuentran pendientes de resolución en el Poder Judicial. No obstante, Ocampo Zambrano aclaró que las inspecciones continúan, y que éstas generan nuevas sanciones y clausuras.

La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa dejó más de 30 personas fallecidas y varios heridos, lo que detonó una revisión urgente de los protocolos de seguridad en el transporte de gas licuado de petróleo (gas LP).

En respuesta, el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó nuevas normas emergentes a través de la Secretaría de Energía (Sener), que fueron enviadas al Diario Oficial de la Federación (DOF) para complementar la regulación vigente.

Luz Elena González, titular de la Sener, explicó que algunos controles ya se aplicaban, pero sólo si los permisionarios lo solicitaban. Con las nuevas disposiciones, se realizarán de forma periódica para garantizar que las unidades estén en condiciones óptimas.