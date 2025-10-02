ICE estará en Super Bowl, dice asesor de Trump tras anunciarse presencia de Bad Bunny

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró que agentes del ICE harán acto de presencia en el Super Bowl LX, esto luego de anunciarse que el show de medio tiempo estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 2 de octubre (La Opinión).- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asistirán al Super Bowl de 2026, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo, según dijo Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el miércoles.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a las personas que se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, declaró Lewandowski el miércoles en “The Benny Show”.

“Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Así que sepan que esta es una situación muy real bajo esta Administración, completamente contraria a lo que solía ser”, afirmó el asesor del DHS.

La NFL confirmó el domingo que Bad Bunny, tres veces ganador del Grammy, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en Santa Clara, California.

“Lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, declaró Bad Bunny el domingo.

El mes pasado, Bad Bunny le dijo a la revista i-D que no actuará en Estados Unidos durante su próxima gira mundial debido, en parte, a las preocupaciones por las redadas de ICE en sus conciertos.

Lewandowski, quien trabajó como director de campaña de Trump durante las elecciones de 2016 y 2024, criticó duramente a la NFL por elegir a Bad Bunny para encabezar el evento de 2026.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el partido de medio tiempo”, dijo.

“Estuve en el Super Bowl el año pasado con el Presidente Trump. Tuve la oportunidad de estar en Luisiana en su palco y ver el partido, y lo disfruté”, declaró Lewandowski a Benny Johnson. “Pero, miren, deberíamos intentar ser inclusivos y no excluyentes. Hay muchas bandas y artistas excelentes que podrían tocar en ese concierto y unir a la gente, no separarla”.

“No me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro. Vamos a aplicar la Ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del Presidente. Si están en este país ilegalmente, háganse un favor: váyanse a casa”, concluyó Lewandowski.

