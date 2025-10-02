Beca Rita Cetina: ¡Aún puedes inscribirte! Consulta las fechas y asegura tu lugar

Con el nuevo plazo, miles de familias podrán asegurar este apoyo para sus estudiantes antes de que cierre el registro.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Beca Rita Cetina sorprendió con una noticia que podría beneficiar a miles de familias y estudiantes: en redes sociales anunció que amplió las posibilidades de quienes aún no realizan su trámite.

El Gobierno de México recordó que este programa social busca evitar la deserción escolar, y permitir que las y los estudiantes de secundaria concluyan sus estudios sin demoras por motivos económicos.

En esta ocasión, la Coordinación Nacional de Becas confirmó que el registro se extendió hasta el domingo 5 de octubre, lo que representa una nueva oportunidad para madres, padres y tutores que todavía no han completado el proceso. La convocatoria sigue disponible en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

📣 Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca #RitaCetina hasta el domingo 05 de octubre. ¡Aún estás a tiempo de solicitar la beca para tus hijas e hijos o actualizar su información!

🔗 https://t.co/hHLSznmQkk pic.twitter.com/YeNIWMpOVi — Julio León (@Julio_LeonT) September 30, 2025

¿Cuánto otorga la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?

A partir de septiembre de 2025, el apoyo se entregará de manera bimestral. El monto contemplado para beneficiar a las y los jóvenes interesados es el siguiente:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

Setecientos pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

CURP de la madre, padre o tutor. Número de celular. Correo electrónico. Identificación oficial digitalizada. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses). CURP del estudiante. Clave de Centro de Trabajo (escuela). Consúltala aquí

¿Creíste que se terminó el registro a la Beca #RitaCetina para secundarias públicas? 😏 Ojito a este video, porque #Mafer tiene noticias para ti. 😏 Haz tu solicitud en https://t.co/qqQEuqVc7Y pic.twitter.com/s0w1z1aoFA — BecasBenito (@BecasBenito) October 1, 2025

¿Cómo registrarse ?

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave Mx . Si no cuentas con la Llave Mx, puedes comenzar tu registro a través de este portal. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. Toma en cuenta que la información entrará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.