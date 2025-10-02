Beca Rita Cetina: ¡Aún puedes inscribirte! Consulta las fechas y asegura tu lugar
02/10/2025 - 2:14 pm
Con el nuevo plazo, miles de familias podrán asegurar este apoyo para sus estudiantes antes de que cierre el registro.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Beca Rita Cetina sorprendió con una noticia que podría beneficiar a miles de familias y estudiantes: en redes sociales anunció que amplió las posibilidades de quienes aún no realizan su trámite.
El Gobierno de México recordó que este programa social busca evitar la deserción escolar, y permitir que las y los estudiantes de secundaria concluyan sus estudios sin demoras por motivos económicos.
En esta ocasión, la Coordinación Nacional de Becas confirmó que el registro se extendió hasta el domingo 5 de octubre, lo que representa una nueva oportunidad para madres, padres y tutores que todavía no han completado el proceso. La convocatoria sigue disponible en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.
¿Cuánto otorga la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?
A partir de septiembre de 2025, el apoyo se entregará de manera bimestral. El monto contemplado para beneficiar a las y los jóvenes interesados es el siguiente:
- Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.
- Setecientos pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.
El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:
- . Si no cuentas con la Llave Mx, puedes comenzar tu registro a través de este portal.
El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.