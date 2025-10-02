Para los canadienses, EU dio un viraje para mal: de buen vecino a lamentable acosador

Los ciudadanos canadienses en EU podrían enfrentar cancelaciones de estatus por antecedentes penales o nuevas disposiciones migratorias.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– En algún momento, Canadá se sintió integrado a Estados Unidos (EU). Compartían el inglés como lengua, un origen europeo mayoritariamente. Pero la relación entre ambas naciones ha tocado un punto bajo desde la llegada de Donald Trump al poder. Y sigue cayendo.

Hoy, la prensa canadiense informa que la oficina de Asuntos Globales de Canadá advirtió a sus ciudadanos establecidos en Estados Unidos que podrían enfrentar una reevaluación de su elegibilidad para permanecer allí, por razones tales como condenas penales previas. “Al mismo tiempo, Ottawa también advierte a los canadienses LGBTQ que podrían verse afectados por la prohibición del Presidente estadounidense Donald Trump sobre el uso del marcador de género X”.

“La recomendación actualizada advierte a los canadienses residentes permanentes en Estados Unidos que su estatus puede ser cancelado, incluso después de una reevaluación de elegibilidad o debido a antecedentes penales, o por haber vivido fuera de Estados Unidos más tiempo del permitido. También advierte que las autoridades estadounidenses revisan periódicamente las visas, las cuales también pueden ser canceladas. Los canadienses generalmente pueden permanecer en Estados Unidos hasta seis meses sin visa”, dice The Globe and Mail.

En junio pasado, un canadiense, Johnny Noviello, residente permanente en territorio estadounidense, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Se enfrentaba a la deportación debido a varias condenas relacionadas con drogas a partir de 2023. Murió en condiciones poco claras.

FBI investigating death of Canadian man detained by ICE in Florida. Johnny Noviello, 49, was found unresponsive by prison staff at the Federal Detention Center Miami on June 23. The Miami-Dade County Medical Examiner has yet to release the autopsy report. https://t.co/wbTpXbnBHE pic.twitter.com/PPpDecMTTe — Kathryn Blaze Baum (@KBlazeBaum) September 15, 2025

El FBI está investigando su muerte. Noviello tenía 49 años y fue encontrado inconsciente por el personal penitenciario del Centro de Detención Federal de Miami el 23 de junio. Había estado tomando medicamentos para la epilepsia y la hipertensión durante su encarcelamiento y, según un informe reciente del ICE, se le habían detectado problemas de salud antes de su muerte. El médico forense del condado de Miami-Dade aún no ha publicado la causa oficial de la muerte ni el informe de la autopsia.

Maltratados

“Los canadienses que buscan apoyo consular del Gobierno federal dicen que están teniendo dificultades para obtener información sobre sus familiares bajo custodia del ICE y que enfrentan una deportación inminente”, dice un reportaje de hace dos días de The Globe and Mail. Los correos electrónicos y mensajes a una línea directa de asistencia consular canadiense, obtenidos bajo las leyes de libertad de información por este diario, “muestran detalles de algunos casos en los que los canadienses no pudieron localizar a sus familiares detenidos debido a problemas de comunicación con funcionarios estadounidenses”.

Los mensajes ofrecen una ventana al caos desatado por la campaña de deportación masiva de Trump, que ha resultado en la detención de al menos 149 ciudadanos canadienses este año, incluidos dos niños pequeños. A finales de agosto, más de 61 mil personas se encontraban detenidas por el ICE, superando los niveles establecidos durante el primer mandato de Trump y generando gran preocupación sobre las condiciones de detención y el debido proceso. Dieciséis personas de distintas nacionalidades han muerto bajo custodia del ICE este año, incluyendo a Johnny Noviello.

La prensa de Canadá ha narrado el caso de Paula Callejas, una canadiense que estuvo detenida por el ICE durante casi cinco meses. Callejas pasó por más de media docena de centros de detención antes de ser deportada. Es diseñadora de trajes de baño, tiene 45 años, residía en Florida con una visa de trabajo cuando fue arrestada tras un altercado con su entonces novio. Los registros del tribunal del condado del incidente del 29 de marzo indican que la policía tomó declaración a la canadiense y a su entonces novio, y observó que el hombre presentaba lesiones físicas, mientras que ella no. Con base en esto y en las declaraciones, fue arrestada por agresión. Ella niega las acusaciones. Se ha declarado inocente.

Algo se ha movido en los canadienses. Mantienen un firme boicot a los viajes a Estados Unidos y abrieron “un agujero considerable en el sector turístico estadounidense”, según muestran las últimas cifras de Statistics Canada. En agosto, el número de residentes canadienses que regresaron en vehículo desde Estados Unidos se redujo un 33.9 por ciento interanual, a 1.9 millones, mientras que el número de residentes que regresaron por aire cayó un 25.4 por ciento, a 423 mil.

En conjunto, durante el periodo pico de viajes de verano, de junio a agosto, los canadienses realizaron tres millones de viajes menos a Estados Unidos, una disminución interanual del 33.1 por ciento.

Dice The Globe and Mail que, teniendo en cuenta los 695 dólares que los canadienses gastaron en promedio en viajes a Estados Unidos durante el segundo y tercer trimestre de 2024, según la encuesta nacional de viajes de Statscan, el boicot equivale a un golpe de dos mil 100 millones de dólares al sector de viajes de Estados Unidos durante el verano. La reacción negativa hacia los viajes canadienses ha perjudicado a importantes destinos turísticos estadounidenses, en particular a Las Vegas. Las últimas cifras del Aeropuerto Internacional Harry Reid de la ciudad muestran una disminución del 29.6 por ciento en la llegada de pasajeros de Air Canada y WestJet en julio, en comparación con el mismo mes del año pasado.

El diario cita un informe de Tourism Economics del mes pasado, que concluyó que se espera que el gasto total en Estados Unidos por parte de visitantes de todos los países caiga un 4.2 por ciento este año, lo que resultará en un golpe de ocho mil 300 millones para la industria. La retórica y las políticas de Trump no son la única razón por la que los canadienses podrían estar quedándose en casa. La debilidad del dólar canadiense ha provocado que algunas personas eviten viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, el dólar canadiense se ha fortalecido desde 69.5 centavos de dólar estadounidense a principios de año, a un promedio de 72.5 centavos de dólar estadounidense en agosto, pero eso no parece haber hecho nada para tentar a los canadienses a viajar al sur. “El boicot ha ayudado al propio sector turístico de Canadá, que ha sufrido una caída, aunque menor, en el número de visitantes estadounidenses”, dice The Globe and Mail.