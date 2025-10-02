Autoridades de Filipinas confirman 72 fallecidos y cerca de 300 lesionados tras sismo

02/10/2025 - 3:54 pm

El sismo de magnitud 6.9 en Filipinas dejó 72 muertos, casi 300 heridos y más de 20 mil desplazados.

MADRID, 2 de octubre (EuropaPress).- El balance de víctimas mortales por el sismo de magnitud 6.9 en la escala Richter que sacudió el martes por la noche la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, aumentó a 72, han indicado este jueves las autoridades del país asiático.

Así lo señaló el director de la Oficina de Defensa Civil regional, Joel Erestail, en declaraciones recogidas por la cadena GMA, en las que además apuntó que "parece que (la cifra de fallecidos) ya no va a subir".

Por su parte, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres registró hasta el momento 294 heridos por un terremoto que afectó a cerca de 170 mil 800 personas y desplazado a 20 mil.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) indicó que se trata de un terremoto de intensidad alta -especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú- con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte.

