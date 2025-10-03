"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 8:34 pm

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".

"El Chuacheneger" o "El Diablito" era jefe de plaza del CJNG en la región de Chontalpa, una zona que ha sufrido por violencia e inseguridad en los últimos años por la disputa de varios grupos criminales.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Fuerzas federales detuvieron este jueves a Alejando "N", alias "El Chuacheneger" o "El Diablito", a quien señalan como el presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona de la Chontalpa de Tabasco, una región disputada por los grupos criminales y que ha visto subir sus índices de inseguridad y violencia a partir de estos enfrentamientos.

"La detención se llevó a cabo cuando agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Villahermosa, donde los efectivos identificaron a un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo, por lo que le marcaron el alto para realizarle una inspección", señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en un comunicado.

"Los agentes de seguridad le hallaron un arma corta, dosis de droga, además aseguraron el vehículo con reporte de robo, por lo anterior, Alejandro ‘N’ fue detenido informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", añadió.

La dependencia a cargo del Secretario Omar García Harfuch señaló a Alejandro "N" como "uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa". "Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad tabasqueña para combatir a la delincuencia organizada, inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de las familias en el estado", señalaron.

En el operativo para detener al líder del CJNG participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Se trata de un nuevo golpe contra el CJNG, uno de los cárteles más poderosos del continente y uno de los principales objetivos del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Un golpe tras otro

Esta misma semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad de esta entidad (SSEM) detuvieron en la colonia Gualupita Yancuictlalpan, en Santiago Tianguistenco, Estado de México, a ocho personas señaladas de pertenecer al CJNG.

El CJNG disputa varias regiones de Tabasco con otros grupos delictivos, lo que ha elevado la inseguridad y violencia en la zona.
El CJNG disputa varias regiones de Tabasco con otros grupos delictivos, lo que ha elevado la inseguridad y violencia en la zona. Foto: Luis López, Cuartoscuro

Las autoridades detuvieron a estos individuos al ser denunciados por ingresar a un inmueble asegurado y sellado desde el pasado 11 de julio. Las personas fueron identificadas como Roger Alain "N", Juan José "N", Jaime "N", Julio César "N", Simón "N", Jhonatan Marvin "N", Dulce Ivonne "N" y Mariana "N".

En agosto, Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, una ciudad de la Tierra Caliente de Michoacán clave para el tráfico de drogas y de armas, anunció la detención de René Belmonte Aguilar, alias "El Rino" o "El Chamuco", presunto jefe de plaza del CJNG.

La detención, junto a uno de sus escoltas, de "El Rino" fue grabada por el mismo Edil Manzo, que mostró a los dos detenidos en una camioneta de la Policía Municipal. "¿Qué más traían, de ropa táctica? Esa es la ropa que traían, con algunas insignias", relata, mientras muestra las iniciales CJNG del cártel, como suelen destacarse los integrantes de este grupo criminal.

"El Rino" era señalado por ser uno de los principales generadores de violencia en una parte de la Tierra Caliente de Michoacán, una zona clave para el trasiego de drogas y de armas, que los cárteles locales, como el CJNG y "La Familia" disputan palmo a palmo, incluso con cárteles o grupos de otras entidades, como el de Sinaloa.

Belmonte Aguilar es investigado por presuntamente haber cometido delitos como extorsión, secuestro y homicidio. Se movía sobre todo en Uruapan y otros municipios, como Nuevo San Juan Parangaricutiro y Tingambato.

En mayo, Israel "N", presunto líder de una célula del CJNG en la Ciudad de México, fue detenido en un operativo, informó Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana capitalino.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Camacho indicó que, en durante los operativos en inmuebles ubicados en la Alcaldía Iztapalapa y en la Alcaldía Coyoacán, se aseguraron más de 600 dosis de presunta droga, cartuchos útiles, vehículos, chalecos balísticos y documentación diversa y apócrifa. La SSC detalló que los efectivos obtuvieron datos de prueba suficientes que vinculan a Israel "N" con los delitos de extorsión, venta y distribución de droga.

Y en febrero, las autoridades de Michoacán detuvieron a Jesús “N”, alias "Don Chuy", presunto jefe de plaza del CJNG, y a tres de sus colaboradores que se encontraban en posesión de armas y drogas.

EU también asedia al CJNG

Luego de que el Gobierno del Presidente Donald Trump en Estados Unidos nombrara al CJNG como una organización terrorista extranjera, junto con otros cinco cárteles mexicanos, el asedio contra este grupo criminal no ha cesado tampoco desde el norte de la frontera.

En agosto, cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EU por operar un fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el esquema defraudó a miles de personas, principalmente adultos mayores en EU, mediante call centers que se hacían pasar por corredores de bienes raíces o abogados. El objetivo era convencerlos de vender propiedades vacacionales y, antes de concretar la operación, exigir pagos por supuestos impuestos o comisiones que nunca se devolvían.

La DEA anunció que, en operativos en 23 divisiones por Estados Unidos y siete "regiones extranjeras", detuvo a 670 personas relacionadas con el CJNG.
La DEA realizó una serie de operativos para desmantelar redes del CJNG en EU y el extranjero. Foto: DEA

Luego, esta semana, la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), anunció los resultados de una amplia operación para desmantelar redes del CJNG: realizó 670 arrestos, incautó miles de kilogramos de droga y también millones de dólares en efectivo, tanto en la Unión Americana como en "regiones extranjeras".

Del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA "en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras" llevaron a cabo acciones coordinadas de control de la Ley que resultaron en 670 arrestos", informó este lunes la agencia estadounidense.

Además, incautó 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo; un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas; seis mil 062 kilos de metanfetamina; 22 mil 842 kilos de cocaína y 33 kilogramos de heroína.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
2

EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos y desatan violencia en marcha del 2 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
3

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

4

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

5

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?
6

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar
7

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal
8

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?
9

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado
10

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco
11

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?
12

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana
13

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

14

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza
15

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
1

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

2

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

3

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado
4

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
5

EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos y desatan violencia en marcha del 2 de octubre

6

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal
7

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco
8

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

Para los canadienses, EU dio un viraje para mal: de buen vecino a lamentable acosador
9

Para los canadienses, EU dio un viraje para mal: de buen vecino a lamentable acosador

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?
10

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

11

Autoridades de Filipinas confirman 72 fallecidos y cerca de 300 lesionados tras sismo

El movimiento estudiantil de 1968 es referente de la lucha democrática, dice Brugada
12

El movimiento estudiantil de 1968 es referente de la lucha democrática, dice Brugada