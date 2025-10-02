Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

Ricardo Monreal aseguró que nos se puede eliminar el principio de no retroactividad de la Ley si no se modifica la Constitución y adelantó que la Cámara de Diputados corregirá el error.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputado Ricardo Monreal Ávila anunció este jueves que la Comisión de Justicia revisará el artículo transitorio de la Ley de Amparo aprobada esta madrugada en el Senado, pues dejarlo así implicaría violar el principio de no retroactividad en los procesos legales en curso, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuviera esta mañana que debe revisarse ese cambio y respetarse la Constitución.

“Ninguna Ley puede tener un efecto retroactivo [...] una Ley secundaria no puede contravenir a la Constitución”, explicó Monreal. “Cuando se realizan reformas en materia procesal, lo racional y garantista es que contengan un régimen transitorio, para que los procesos sigan tramitándose conforme a la legislación en vigor. Esto impide que un proceso iniciado bajo ciertas reglas, sean cambiadas por el legislador”, expuso en conferencia de prensa.

Por el contrario, el transitorio que fue aprobado por el Senado de la República expresa: "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto".

La votación de la reforma impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, pero rechazada por la oposición, resultó en 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, mientras que en lo particular terminó por aprobarse con 70 votos a favor y 39 en contra.

"El tema de la retroactividad se discute en la Constitución y no en una Ley secundaria y la retroactividad no se puede eliminar en una Ley secundaria si no se elimina de la Constitución, y hasta ahora no se ha tocado el Artículo 14, que habla de la retroactividad", añadió el morenista.

"Yo creo que si la redacción viniera así como queda, como quedó, es decir, someter a la Ley que se aprueba a los juicios anteriores que se han iniciado, sí es violatorio. Desde mi punto de vista, como constitucionalista, lo digo. En todo caso, el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando", agregó, y dijo que todavía no ha recibido la minuta aprobada por el Senado.

“Si así fuera, lo lógico es que la cámara lo enmiende… para darle congruencia con la Constitución. Vamos a darle congruencia a la Constitución, se lo aseguro", indicó.

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su paquete de reformas judiciales, busca agilizar los procesos de amparo para evitar su uso como herramienta dilatoria en casos fiscales y administrativos. Tras audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre, las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos incorporaron ajustes al texto original, avalado previamente en comisiones.

Sin embargo, el artículo transitorio no estaba dentro de esos ajustes, algo que aclaró la Jefa del Ejecutivo esta mañana: “Nosotros enviamos una iniciativa que no tenia este agregado que le hicieron el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución, la Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución", cuestionó.

🚨 COINCIDE MONREAL CON SHEINBAUM En que el transitorio de la Ley de Amparo no puede rebasar la Constitución y no se puede hacer retroactivo, con lo que se revisará en la Cámara de Diputados para probablemente retirarlo... pic.twitter.com/tsvQ9ozqAE — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 2, 2025

¿Quien añadió el artículo transitorio?

El Senador de Morena Rafael Huerta Ladrón de Guevara, exaspirante a la gubernatura de Veracruz, es el autor de la reserva al artículo primero transitorio de la Reforma a la Ley de Amparo, que la Presidenta rechazó esta mañana.

Rafael Huerta Ladrón de Guevara fue acusado en abril pasado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, de buscar influir en la designación de candidaturas a favor de personajes cercanos a la familia Yunes y al coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. También se sabe de las diferencias que ha sostenido con la actual Gobernadora Rocío Nahle.

En la sesión en la que se aprobó la Reforma a la Ley de Amparo, el Senador Huerta Ladrón de Guevara negó que su añadido implicará una retroactividad violatoria pues no modifica la naturaleza del juicio de amparo, ni se tocan derechos colectivos ni individuales, sino que se "evita que se sigan usan amparos como un recurso par dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal".

"Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la Ley, prohibida en el 14 constitucional. Sin embargo, no es el caso, la regla general es que la Ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante, sólo cuando afecta derechos adquitidos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria", expuso el Senador.

De igual forma, argumentó que "desde la perspectiva de la teoría de la norma tampoco hay retroactividad porque el contenido se proyecta se manera prospectiva aplicándose a los nuevos casos. Incluso muchos de los puntos que ahora se incorporan ya estaban previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación".

-Con información de Obed Rosas.