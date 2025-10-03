La NFL confirma su regreso a México en 2026 con partido en el Estadio Banorte

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 6:40 pm

La NFL regresará a México en 2026 con un partido en el Estadio Banorte, tras una pausa desde 2022.

Ciudad de México, 2 de octubre (ASMéxico).- Este jueves, durante la conferencia "Líderes del deporte" que se celebró en el estadio Twickenham de Londres, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga estará de regreso en México el próximo año, por primera vez desde 2022, ya que el Estadio Banorte estará listo para recibir nuevamente todas las emociones del ovoide.

Goodell se mostró muy entusiasta por el retorno de la competencia a un mercado tan importante como lo es el mexicano, y qué mejor que hacerlo en el estadio más emblemático del país que ya estará gozando de una necesaria remodelación. La última vez que la NFL estuvo en México, fue en la campaña 22/23, un "Monday Night Football" el 21 de noviembre, en el que los San Francisco 49ers aplastaron por 38-10 a los Arizona Cardinals.

Un anuncio “premeditado”

Esta grata noticia llega en medio de una histórica campaña para la NFL considerando que ha sido una temporada récord en términos de expansión internacional con siete partidos que se celebraron fuera de los Estados Unidos en países como Brasil, Irlanda, Alemania, Inglaterra y España.

Aunado a ello, están de por medio los comentarios emitidos por un par de los máximos referentes de los Dallas Cowboys como el dueño, Jerry Jones, y su mariscal de campo franquicia, Dak Prescott. Uno anunció de manera anticipada que tan pronto estuviera listo el estadio Banorte, los Vaqueros vendrían a México, mientras que el otro, fue muy entusiasta y se dijo orgulloso, de que se materialice dicho juego.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

