EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos a policías de CdMx en marcha del 2 de octubre

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Colectivos de estudiantes, ciudadanos y sobrevivientes se vuelcan este jueves a las calles de la Ciudad de México para participar en la marcha que conmemora los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco.

Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se suman las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos ayer por Israel.

Como cada año, la movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, avanzó sobre avenida Eje Central y llegó al Zócalo capitalino. La marcha recorrió los siguientes puntos de la capital del país: Pasará por Tlatelolco.

Avenida Ricardo Flores Magón.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Toma fija desde @GranHotelCM. 👇🏼 https://t.co/uLtKBQqWvu — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 2, 2025 17:40 horas - Se registra enfrentamiento en el Zócalo En la plancha del Zócalo registró un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas. Como respuesta, un número importante de manifestantes rodeó a los efectivos, los cuáles portan escudos, para aventarles piedras y petardos e intentar replegarlos. Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontraban en el sitio para registrar la actuación de las autoridades. Representantes de medios de comunicación tuvieron que replegarse a las orillas de la protesta. Entre manifestantes y autoridades se intercambian golpes, empujones y jaloneos. Más elementos de la policía llegan por la calles 16 de septiembre y 5 de mayo para brindar apoyo a sus compañeros. 🔴⚡️#IMPORTANTE Así la situación en este momento en el Zócalo de la CDMX por la Marcha del 2 de Octubre. #Tlatelolco

📹Alex Salas Roa pic.twitter.com/98Oibk54IB — César Cepeda (@cesarmty) October 2, 2025 #2DeOctubreNoSeOlvida 17:10 horas - Comité del 68 llega al Zóalo; se registra enfrentamiento El Comité del 68, así como los primeros colectivos de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, llegaron esta tarde al corazón del país, la Plaza de la Constitución, para dar inicio a un mitin en el que participarán sobrevivientes de la matanza, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Contingentes portaban banderas palestinas, así como pancartas que recordaban la matanza de Tlatelolco. Suben las tensiones en el Zócalo de la CDMX se escuchan explosiones, prenden fuego...https://t.co/xdoka9oRjz pic.twitter.com/fQLbKTa7hJ — OctAvio Acosta (@OctavioAcosta) October 2, 2025 16:45 horas - El Comité de 68 llega al Placio de Bellas Artes y avanza sobre 5 de Mayo

La marcha llegó al Palacio de Bella Artes y giró sobre la calle 5 de mayo. El Comité del 68, quien se encuentra encabezando la protesta, pidió recordar el carácter pacífico de la movilización y remarcó que una de sus principales exigencia es la no repetición.

En ese punto, se reporta la detonación de varios cohetones y la presencia de un fuerte dispositivo de seguidad.

Fuerte dispositivo de granaderos fue desplegado en las inmediaciones de Palacio Bellas Artes por la marcha #DosDeOctubreNoSeOlvida en la #CDMX pic.twitter.com/LH3NKIptnZ — Francisca Martínez (@FranMartinezMx) October 2, 2025

16:30 - Movilización atraviesa Eje Central Lázaro Cárdenas

Los contingentes siguieron su camino sobre avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y atravesaron Paseo de la Reforma por un bajopuente. Seguirán su trayectoria por unos kilómetros hasta llegar al Palacio de Bellas Artes para luego discurrir por la calle 5 de mayo hasta el Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran acompañando la marcha para realizar los cortes a la circulación vehicular. Algunas personas embozadas, pertenecientes a los bloques negros de varios colectivos, realizaron pintas en las de algunos negocios y sobre el asfalto de la viabilidad. También se reportó un saqueo a una tienda de conveniencia.

De acuerdo a la autoridades capitalinas, cerca de cuatro mil personas personas se encuentran marchando en estos momentos.

Nos faltan 43 y muchas más... pic.twitter.com/1ryZ9qcOU6 — Andres Peñaloza (@A22396007Andres) October 2, 2025

16:00 horas - Inicia la marcha del 2 de octubre

Miles de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.

"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.

#ULTIMAHORA dio inicio la marcha del 2 de octubre. Se dirige de Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino. @OVIALCDMX #MovilidadCDMX pic.twitter.com/kgpzHdN9u6 — Ilich Valdez (@IlichValdez1) October 2, 2025