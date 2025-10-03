EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos y desatan violencia en marcha del 2 de octubre

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 6:08 pm

Al finalizar la marcha conmemorativa del 2 de octubre, se registró un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas, quienes respondieron lanzando proyectiles, petardos y fuego.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).-Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSC) y un grupo numeroso de personas encapuchadas marcaron el final de las protestas conmemorativas por los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco. Petardos, proyectiles, empujones y jaloneos se registran en el Zócalo de la Ciudad de México entre integrantes del bloque negro y los efectivos capitalinos.

Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se sumaron las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos ayer por Israel.

18:20 horas - Bloque negro sobrepasa a la Brigada Marabunta

Durante el enfrentamiento, la brigada Marabunta intentó contener al bloque negro y formar un cerco entre los encapuchados y los elementos policiacos, sin embargo fueron sobrepasados. En la aglomeración un policía capitalino cayó al suelo, y fue pateado y golpeado por individuos vestidos de negro.

En el Zócalo, un grupo de manifestantes formó una fogata con los escudos que lograron quitarles a los elementos de la SSC. A la Plaza de la Constitución siguen entrando fuerzas policiales. Las personas que participaron en el mitin comenzaron a retirarse por la avenida 20 de noviembre.

17:40 horas - Se registra enfrentamiento en el Zócalo

En la plancha del Zócalo registró un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas.

Como respuesta, un número importante de manifestantes rodeó a los efectivos, los cuáles portan escudos, para aventarles piedras y petardos e intentar replegarlos.

Un reportero de N+ fue herido durante el enfrentamiento debido a los petardos.

Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontraban en el sitio para registrar la actuación de las autoridades. Representantes de medios de comunicación tuvieron que replegarse a las orillas de la protesta. Entre manifestantes y autoridades se intercambian golpes, empujones y jaloneos.

Más elementos de la policía llegan por la calles 16 de septiembre y 5 de mayo para brindar apoyo a sus compañeros.

17:10 horas - Comité del 68 llega al Zóalo; se registra enfrentamiento

El Comité del 68, así como los primeros colectivos de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, llegaron esta tarde al corazón del país, la Plaza de la Constitución, para dar inicio a un mitin en el que participarán sobrevivientes de la matanza, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Contingentes portaban banderas palestinas, así como pancartas que recordaban la matanza de Tlatelolco.

16:45 horas - El Comité de 68 llega al Placio de Bellas Artes y avanza sobre 5 de Mayo

La marcha llegó al Palacio de Bella Artes y giró sobre la calle 5 de mayo. El Comité del 68, quien se encuentra encabezando la protesta, pidió recordar el carácter pacífico de la movilización y remarcó que una de sus principales exigencia es la no repetición.

En ese punto, se reporta la detonación de varios cohetones y la presencia de un fuerte dispositivo de seguidad.

16:30 - Movilización atraviesa Eje Central Lázaro Cárdenas

Los contingentes siguieron su camino sobre avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y atravesaron Paseo de la Reforma por un bajopuente. Seguirán su trayectoria por unos kilómetros hasta llegar al Palacio de Bellas Artes para luego discurrir por la calle 5 de mayo hasta el Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran acompañando la marcha para realizar los cortes a la circulación vehicular. Algunas personas embozadas, pertenecientes a los bloques negros de varios colectivos, realizaron pintas en las de algunos negocios y sobre el asfalto de la viabilidad. También se reportó un saqueo a una tienda de conveniencia.

De acuerdo a la autoridades capitalinas, cerca de cuatro mil personas personas se encuentran marchando en estos momentos.

16:00 horas - Inicia la marcha del 2 de octubre

Miles de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.

"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.

15:30 horas- Estudiantes de la UNAM empiezan a llegar a Tlatelolco

Distintos colectivos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a reunirse a la salida del metro Tlatelolco para iniciar su avance a la Plaza de las Tres Culturas, donde el Comité 68 encabezará la salida de la movilización.

Al momento se constata la presencia de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y de la FES Acatlán; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), así como de Prepa 3, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, entre otros.

15:00 horas - Clara Brugada encabeza conmemoración

En un acto solemne realizado en la Plaza de las Tres Culturas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, encabezó la conmemoración del 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco y reafirmó el compromiso de su Administración con la justicia, la memoria histórica y las libertades democráticas.

Durante el evento, la mandataria capitalina hizo un enérgico llamado internacional por la paz y los derechos humanos, condenando la violencia y el genocidio en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza.

En su discurso, Brugada destacó el significado histórico de la Plaza de las Tres Culturas como un "espacio de memoria, resistencia y dignidad". Recordó la represión del movimiento estudiantil de 1968, describiéndolo como un "parteaguas" que despertó la conciencia social y abrió el camino a las luchas democráticas en México.

Como cada año, la movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, avanzó sobre avenida Eje Central y llegó al Zócalo capitalino.

La marcha recorrió los siguientes puntos de la capital del país:

  • Pasará por Tlatelolco.
  • Avenida Ricardo Flores Magón.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Avenida 5 de Mayo.
  • Plaza de la Constitución.

