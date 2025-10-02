EnVivo ¬ Miles salen a las calles para conmemorar la matanza del 2 de octubre

Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se suman las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Colectivos de estudiantes, ciudadanos y sobrevivientes se vuelcan este jueves a las calles de la Ciudad de México para participar en la marcha que conmemora los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco.

Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se suman las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel.

Como cada año, se espera que la movilización parta de la Plaza de las Tres Culturas, avance sobre avenida Eje Central y llegue al Zócalo capitalino. La movilización se prevé que recorra los siguientes puntos de la capital del país: Pasará por Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

16:00 horas- Inicia la marcha del 2 de octubre

Decenas de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.

"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.

