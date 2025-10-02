#EnVivo ¬ Miles salen a las calles para conmemorar la matanza del 2 de octubre
02/10/2025 - 4:20 pm
Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se suman las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Colectivos de estudiantes, ciudadanos y sobrevivientes se vuelcan este jueves a las calles de la Ciudad de México para participar en la marcha que conmemora los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco.
Este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se suman las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel.
Como cada año, se espera que la movilización parta de la Plaza de las Tres Culturas, avance sobre avenida Eje Central y llegue al Zócalo capitalino.
La movilización se prevé que recorra los siguientes puntos de la capital del país:
- Pasará por Tlatelolco
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Plaza de la Constitución
15:58 #PrecauciónVial | Continúa desplazamiento de pequeños grupos de Plaza de la Tres Culturas a Eje Central y Av. Ricardo Flores Magón. #AlternativaVial Circuito Interior y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/VHYzzsPDeS
— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 2, 2025
16:00 horas- Inicia la marcha del 2 de octubre
Decenas de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.
"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.
#ULTIMAHORA dio inicio la marcha del 2 de octubre. Se dirige de Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino. @OVIALCDMX #MovilidadCDMX pic.twitter.com/kgpzHdN9u6
— Ilich Valdez (@IlichValdez1) October 2, 2025
15:30 horas- Estudiantes de la UNAM empiezan a llegar a Tlatelolco
Distintos colectivos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a reunirse a la salida del metro Tlatelolco para iniciar su avance a la Plaza de las Tres Culturas, donde el Comité 68 encabezará la salida de la movilización. Al momento se constata la presencia de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y de la FES Acatlán.
15:00 horas - Clara Brugada encabeza conmemoración
En un acto solemne realizado en la Plaza de las Tres Culturas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, encabezó la conmemoración del 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco y reafirmó el compromiso de su Administración con la justicia, la memoria histórica y las libertades democráticas.
Durante el evento, la mandataria capitalina hizo un enérgico llamado internacional por la paz y los derechos humanos, condenando la violencia y el genocidio en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza.
En su discurso, Brugada destacó el significado histórico de la Plaza de las Tres Culturas como un "espacio de memoria, resistencia y dignidad". Recordó la represión del movimiento estudiantil de 1968, describiéndolo como un "parteaguas" que despertó la conciencia social y abrió el camino a las luchas democráticas en México.
#EnVivo ▶️ La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabeza la conmemoración de los 57 años de la masacre de Tlatelolco. https://t.co/y55a2olb9x
— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 2, 2025