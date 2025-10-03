Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

Al finalizar la marcha conmemorativa del 2 de octubre, se registró un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas, quienes respondieron lanzando proyectiles, petardos y fuego.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y un grupo numeroso de personas encapuchadas, marcaron el final de las protestas conmemorativas por los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. Una persona fue detenida por el robo de una joyería en el Centro Histórico, y se registraron múltiples heridos por explosivos y cohetones, de acuerdo con el titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho. El funcionario dijo que se iniciaron carpetas de investigación contra quienes agredieron a sus compañeros policías.

21:30 horas - Omar García Harfuch reconoce a la SSC

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hizo un reconocimiento a los policías capitalinos por su actuación este 2 de octubre a través de sus redes sociales.

"Nuestro reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, mujeres y hombres siempre valientes!", escribió en X, antes Twitter.

21:00 horas - SSC da conferencia de prensa

"Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación, y contestó a la pregunta porque lo que se quería era que el Gobierno de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación, porque hay a quienes no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad", indicó el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, en una conferencia de prensa.

"Vemos que hay características muy distintas a otras marchas, cuando menos vemos a 40- 50 personas encapuchadas, hoy vimos más de 350 personas encapuchadas", subrayó.

El Secretario expresó que la gran mayoría de asistentes fueron a conmemorar la represión del Estado contra los jóvenes del 68. "Hay quienes querían que la nota fuera ‘después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes, pero se quedaron con las ganas, gracias al aguante y la valentía de los cuerpos policiacos", resaltó Cravioto.

"No cabe duda que hay quienes quieren a una policía guiada con los modelos del pasado. Pero no, nuestra policía tienen mirada del futuro, una policía que acompaña a la ciudadanía [...] no cae en provocaciones y no reprime", indicó, por su parte, el Secretario de Seguridad, Vázquez Camacho.

El titular de la SSC dijo que para la movilización se contó con 500 efectivos de la policías preventiva, equipados con escudos protectores y extintores, pero al verse sobrepasados por la manifestación, mil elementos adicionales acudieron a contener los hechos de violencia.

Las autoridades subrayaron que la policía actuó para la contención de los actos violentos y que no se trató de un enfrentamiento. Ante una pegunta de la prensa, el Secretario de Seguridad evitó responder sobre denuncias de agresiones de la policía contra seis periodistas y fotoperiodistas, y sostuvo que de ser caso, se investigará la actuación de la autoridad.

Indicaron que en las próxima horas se dará un informe detallado del saldo de heridos. Vázquez Camacho remarcó que se perseguirán delitos, y no se hará trabajos de inteligencia contra las y los manifestantes.

Toma fija desde @GranHotelCM. 👇🏼 https://t.co/uLtKBQqWvu — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 2, 2025 Grupo de encapuchados del bloque negro agrede violentamente a la policía de CDMX; lanzan piedras, palos y una bomba molotov que alcanza a un agente. Fuerzas de seguridad se ven obligadas a retroceder. https://t.co/ix4ngwcHOY pic.twitter.com/MennZwwIHR — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 3, 2025 En este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se sumaron las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos ayer por Israel.

18:50 horas - Cuerpos de emergencia atienden a heridos

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ingresaron al Zócalo de la Ciudad de México para atender tanto a manifestantes como a los policías heridos en los enfrentamientos con el bloque negro.

Reportes indican que, de manera preliminar, hay un saldo de 14 policías capitalinos heridos, ocho de los cuales fueron llevados a distintos hospitales. Se desconoce cuántos manifestantes sufrieron lesiones.

La violencia entre autoridades y civiles se detuvo, y un grupo pequeño de personas sigue en el asta Bandera del Zócalo, encendiendo fogatas improvisadas.

18:20 horas - Bloque negro sobrepasa a la Brigada Marabunta

Durante el enfrentamiento, la brigada Marabunta intentó contener al bloque negro, y formar un cerco entre los encapuchados y los elementos policiacos, sin embargo, fueron sobrepasados.

En la aglomeración un policía capitalino cayó al suelo, y fue pateado y golpeado por individuos vestidos de negro.

Encapuchados del bloque negro agreden a uno de los elementos de la policía capitalina que se encuentran en la marcha del 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco #2DeOctubre pic.twitter.com/PEUGniY2IE — Central Municipal (@Central_CM) October 3, 2025

En el Zócalo, un grupo de manifestantes forma una fogata con los escudos que lograron quitarles a los elementos de la SSC. A la Plaza de la Constitución siguen entrando fuerzas policiales. Las personas que participaron en el mitin comienzan a retirarse por la avenida 20 de noviembre.

17:40 horas - Se registra enfrentamiento en el Zócalo En la plancha del Zócalo registra un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas. “POLICÍA QUEMADO, POLICÍA QUEMADO!”

Así alcanzó el fuego a un agente de @SSC_CDMX durante la marcha del #2DeOctubreNoSeOlvida

Algunos grupos están vandalizando, robando, quemando, lanzando petardos, molotov…

La policía busca contenerlos. Video @chama_lopez pic.twitter.com/x4NRKcnbXg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 2, 2025 Como respuesta, un número importante de manifestantes rodeó a los efectivos, los cuáles portan escudos, para aventarles piedras y petardos e intentar replegarlos. Un reportero de N+ fue herido durante el enfrentamiento debido a los petardos. 🚨Se salen de control las agresiones y la #violencia en marcha del #2deoctubre. Un compañero de prensa resulta lesionado en medio de los petardos que lanzan encapuchados contra policías de la @SSC_CDMX. pic.twitter.com/OUPUJ2Ni7r — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) October 2, 2025 Los encapuchados agreden a los elementos de la @SSC_CDMX !! Lo único que hacen los policías es contenerlos !! El enfrentamiento continúa en la zona del zócalo !! Los embozados se armaron con bombas , palos y lo que encontraron para agredir a los policías !! #marchadel2deoctubre pic.twitter.com/BYaJORLzNV — Israel Lorenzana (@israellorenzana) October 3, 2025 Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encuentran en el sitio para registrar la actuación de las autoridades. Representantes de medios de comunicación tuvieron que replegarse a las orillas de la protesta. Entre manifestantes y autoridades se intercambian golpes, empujones y jaloneos. Más elementos de la policía llegan por la calles 16 de septiembre y 5 de mayo para brindar apoyo a sus compañeros. 🔴⚡️#IMPORTANTE Así la situación en este momento en el Zócalo de la CDMX por la Marcha del 2 de Octubre. #Tlatelolco

📹Alex Salas Roa pic.twitter.com/98Oibk54IB — César Cepeda (@cesarmty) October 2, 2025 17:10 horas - Comité del 68 llega al Zócalo El Comité del 68, así como los primeros colectivos de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, llegan esta tarde al corazón del país, la Plaza de la Constitución, para dar inicio a un mitin en el que participarán sobrevivientes de la matanza, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Contingentes portan banderas palestinas, así como pancartas que recuerdan la matanza de Tlatelolco y la represión del movimiento del 68. Suben las tensiones en el Zócalo de la CDMX se escuchan explosiones, prenden fuego...https://t.co/xdoka9oRjz pic.twitter.com/fQLbKTa7hJ — OctAvio Acosta (@OctavioAcosta) October 2, 2025 16:45 horas - El Comité de 68 llega al Placio de Bellas Artes y avanza sobre 5 de Mayo

La marcha llegó al Palacio de Bella Artes y giró sobre la calle 5 de mayo. El Comité del 68, quien se encuentra encabezando la protesta, pidió recordar el carácter pacífico de la movilización y remarcó que una de sus principales exigencia es la no repetición.

En ese punto, se reporta la detonación de varios cohetones y la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad.

Fuerte dispositivo de granaderos fue desplegado en las inmediaciones de Palacio Bellas Artes por la marcha #DosDeOctubreNoSeOlvida en la #CDMX pic.twitter.com/LH3NKIptnZ — Francisca Martínez (@FranMartinezMx) October 2, 2025

16:30 - Movilización atraviesa Eje Central Lázaro Cárdenas

Los contingentes siguen su camino sobre avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y atraviesan Paseo de la Reforma por un bajopuente. Seguirán su trayectoria por unos kilómetros hasta llegar al Palacio de Bellas Artes para luego discurrir por la calle 5 de mayo hasta el Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran acompañando la marcha para realizar los cortes a la circulación vehicular. Algunas personas embozadas, pertenecientes a los bloques negros de varios colectivos, realizaron pintas en las de algunos negocios y sobre el asfalto de la viabilidad. También se reportó un saqueo a una tienda de conveniencia.

De acuerdo a la autoridades capitalinas, cerca de cuatro mil personas personas se encuentran marchando en estos momentos.

Nos faltan 43 y muchas más... pic.twitter.com/1ryZ9qcOU6 — Andres Peñaloza (@A22396007Andres) October 2, 2025

16:00 horas - Inicia la marcha del 2 de octubre

Miles de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.

"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.

#ULTIMAHORA dio inicio la marcha del 2 de octubre. Se dirige de Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino. @OVIALCDMX #MovilidadCDMX pic.twitter.com/kgpzHdN9u6 — Ilich Valdez (@IlichValdez1) October 2, 2025