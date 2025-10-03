Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 6:08 pm

Al finalizar la marcha conmemorativa del 2 de octubre, se registró un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas, quienes respondieron lanzando proyectiles, petardos y fuego.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y un grupo numeroso de personas encapuchadas, marcaron el final de las protestas conmemorativas por los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. Una persona fue detenida por el robo de una joyería en el Centro Histórico, y se registraron múltiples heridos por explosivos y cohetones, de acuerdo con el titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho. El funcionario dijo que se iniciaron carpetas de investigación contra quienes agredieron a sus compañeros policías.

21:30 horas - Omar García Harfuch reconoce a la SSC

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hizo un reconocimiento a los policías capitalinos por su actuación este 2 de octubre a través de sus redes sociales.

"Nuestro reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, mujeres y hombres siempre valientes!", escribió en X, antes Twitter.

21:00 horas - SSC da conferencia de prensa

"Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación, y contestó a la pregunta porque lo que se quería era que el Gobierno de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación, porque hay a quienes no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad", indicó el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, en una conferencia de prensa.

"Vemos que hay características muy distintas a otras marchas, cuando menos vemos a 40- 50 personas encapuchadas, hoy vimos más de 350 personas encapuchadas", subrayó.

El Secretario expresó que la gran mayoría de asistentes fueron a conmemorar la represión del Estado contra los jóvenes del 68. "Hay quienes querían que la nota fuera ‘después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes, pero se quedaron con las ganas, gracias al aguante y la valentía de los cuerpos policiacos", resaltó Cravioto.

"No cabe duda que hay quienes quieren a una policía guiada con los modelos del pasado. Pero no, nuestra policía tienen mirada del futuro, una policía que acompaña a la ciudadanía [...] no cae en provocaciones y no reprime", indicó, por su parte, el Secretario de Seguridad, Vázquez Camacho.

El titular de la SSC dijo que para la movilización se contó con 500 efectivos de la policías preventiva, equipados con escudos protectores y extintores, pero al verse sobrepasados por la manifestación, mil elementos adicionales acudieron a contener los hechos de violencia.

 

Las autoridades subrayaron que la policía actuó para la contención de los actos violentos y que no se trató de un enfrentamiento. Ante una pegunta de la prensa, el Secretario de Seguridad evitó responder sobre denuncias de agresiones de la policía contra seis periodistas y fotoperiodistas, y sostuvo que de ser caso, se investigará la actuación de la autoridad.

Indicaron que en las próxima horas se dará un informe detallado del saldo de heridos. Vázquez Camacho remarcó que se perseguirán delitos, y no se hará trabajos de inteligencia contra las y los manifestantes.

En este aniversario, a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco se sumaron las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las de grupos propalestinos que piden la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos ayer por Israel.

18:50 horas - Cuerpos de emergencia atienden a heridos

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ingresaron al Zócalo de la Ciudad de México para atender tanto a manifestantes como a los policías heridos en los enfrentamientos con el bloque negro.

marcha 2 de octubre enfrentamientos con la SSC
Integrantes del llamado Bloque Negro se enfrentaron a Policías Capitalinos en el Zócalo, durante el mitin conmemorativo de la Matanza Estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro

Reportes indican que, de manera preliminar, hay un saldo de 14 policías capitalinos heridos, ocho de los cuales fueron llevados a distintos hospitales. Se desconoce cuántos manifestantes sufrieron lesiones.

La violencia entre autoridades y civiles se detuvo, y un grupo pequeño de personas sigue en el asta Bandera del Zócalo, encendiendo fogatas improvisadas.

18:20 horas - Bloque negro sobrepasa a la Brigada Marabunta

Durante el enfrentamiento, la brigada Marabunta intentó contener al bloque negro, y formar un cerco entre los encapuchados y los elementos policiacos, sin embargo, fueron sobrepasados.

En la aglomeración un policía capitalino cayó al suelo, y fue pateado y golpeado por individuos vestidos de negro.

En el Zócalo, un grupo de manifestantes forma una fogata con los escudos que lograron quitarles a los elementos de la SSC. A la Plaza de la Constitución siguen entrando fuerzas policiales. Las personas que participaron en el mitin comienzan a retirarse por la avenida 20 de noviembre.

17:40 horas - Se registra enfrentamiento en el Zócalo

En la plancha del Zócalo registra un enfrentamiento entre algunas personas encapuchadas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agentes usaron gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a las personas.

Como respuesta, un número importante de manifestantes rodeó a los efectivos, los cuáles portan escudos, para aventarles piedras y petardos e intentar replegarlos.

Un reportero de N+ fue herido durante el enfrentamiento debido a los petardos.

Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encuentran en el sitio para registrar la actuación de las autoridades. Representantes de medios de comunicación tuvieron que replegarse a las orillas de la protesta. Entre manifestantes y autoridades se intercambian golpes, empujones y jaloneos.

Más elementos de la policía llegan por la calles 16 de septiembre y 5 de mayo para brindar apoyo a sus compañeros.

17:10 horas - Comité del 68 llega al Zócalo

El Comité del 68, así como los primeros colectivos de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, llegan esta tarde al corazón del país, la Plaza de la Constitución, para dar inicio a un mitin en el que participarán sobrevivientes de la matanza, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Contingentes portan banderas palestinas, así como pancartas que recuerdan la matanza de Tlatelolco y la represión del movimiento del 68.

16:45 horas - El Comité de 68 llega al Placio de Bellas Artes y avanza sobre 5 de Mayo

La marcha llegó al Palacio de Bella Artes y giró sobre la calle 5 de mayo. El Comité del 68, quien se encuentra encabezando la protesta, pidió recordar el carácter pacífico de la movilización y remarcó que una de sus principales exigencia es la no repetición.

En ese punto, se reporta la detonación de varios cohetones y la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad.

16:30 - Movilización atraviesa Eje Central Lázaro Cárdenas

Los contingentes siguen su camino sobre avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y atraviesan Paseo de la Reforma por un bajopuente. Seguirán su trayectoria por unos kilómetros hasta llegar al Palacio de Bellas Artes para luego discurrir por la calle 5 de mayo hasta el Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran acompañando la marcha para realizar los cortes a la circulación vehicular. Algunas personas embozadas, pertenecientes a los bloques negros de varios colectivos, realizaron pintas en las de algunos negocios y sobre el asfalto de la viabilidad. También se reportó un saqueo a una tienda de conveniencia.

De acuerdo a la autoridades capitalinas, cerca de cuatro mil personas personas se encuentran marchando en estos momentos.

16:00 horas - Inicia la marcha del 2 de octubre

Miles de personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas parten hacia avenida Eje Central para comenzar con la conmemoración del 2 de octubre. El Comité del 68 encabeza la marcha, así como colectivos de madres buscadora y de la escuelas normales rurales.

"¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron los contingentes al partir.

15:30 horas- Estudiantes de la UNAM empiezan a llegar a Tlatelolco

Distintos colectivos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a reunirse a la salida del metro Tlatelolco para iniciar su avance a la Plaza de las Tres Culturas, donde el Comité 68 encabezará la salida de la movilización.

Al momento se constata la presencia de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y de la FES Acatlán; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), así como de Prepa 3, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, entre otros.

15:00 horas - Clara Brugada encabeza conmemoración

En un acto solemne realizado en la Plaza de las Tres Culturas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, encabezó la conmemoración del 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco y reafirmó el compromiso de su Administración con la justicia, la memoria histórica y las libertades democráticas.

Durante el evento, la mandataria capitalina hizo un enérgico llamado internacional por la paz y los derechos humanos, condenando la violencia y el genocidio en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza.

En su discurso, Brugada destacó el significado histórico de la Plaza de las Tres Culturas como un "espacio de memoria, resistencia y dignidad". Recordó la represión del movimiento estudiantil de 1968, describiéndolo como un "parteaguas" que despertó la conciencia social y abrió el camino a las luchas democráticas en México.

Como cada año, la movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, avanzó sobre avenida Eje Central y llegó al Zócalo capitalino.

La marcha recorrió los siguientes puntos de la capital del país:

  • Pasará por Tlatelolco.
  • Avenida Ricardo Flores Magón.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Avenida 5 de Mayo.
  • Plaza de la Constitución.

