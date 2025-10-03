Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 7:57 pm

Artículos relacionados

Diputados aprobaron una reforma que garantiza acceso libre y gratuito a las playas, y áreas naturales en todo el país. Aquí te explicamos el cambio.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma legal que garantiza el libre acceso de la población a todas las playas del país y establece que la entrada a las áreas naturales protegidas será gratuita al menos un día a la semana.

El dictamen modifica la Ley General de Bienes Nacionales, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para asegurar que ningún particular ni empresa pueda impedir el uso público de estos espacios. A continuación, te explicamos en qué consiste el cambio.

¿De qué va la nueva iniciativa?

Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló que el ingreso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre contigua sea libre, gratuito y permanente, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.

A raíz del dictamen, se prohibió el cobro de cuotas o la imposición de condiciones restrictivas, salvo en casos relacionados con la seguridad pública, el interés nacional o la protección ambiental.

Asimismo, la reforma obliga a quienes posean concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres a garantizar el acceso público. Con ello, se busca revertir prácticas que por décadas restringieron la entrada a playas y que derivaron en la construcción de muros, exclusividad en clubes privados y cierre de pasos tradicionales usados por comunidades locales y turistas.

En cuanto a las áreas naturales protegidas, la Ley establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá garantizar la entrada gratuita por lo menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos. Además, en esas fechas, la dependencia promoverá descuentos contemplados en la Ley Federal de Derechos y, cuando las condiciones lo permitan, el libre acceso a estas zonas.

Diputados aprobaron una reforma que garantiza acceso libre y gratuito a las playas, y áreas naturales en todo el país. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo entrará en vigor el acceso gratuito a las playas mexicanas?

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación. De acuerdo con lo establecido en el artículo transitorio, las autoridades deberán realizar las adecuaciones normativas en un plazo máximo de 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto.

Para dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, la Semarnat, en coordinación con los municipios colindantes, deberá crear un Registro Nacional de Accesos a Playas. Dicho registro se integrará con información de programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y manejo de áreas protegidas, además de convenios con propietarios de predios cercanos a la zona federal marítimo-terrestre.

Esto permitirá que dichos accesos se mantengan vigentes ante eventuales compraventas, rectificación de límites o disputas de colindancias con terrenos privados.

Durante su intervención, el Coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que esta medida se suma a la recuperación de bienes nacionales estratégicos emprendida en los últimos años. Recordó que desde la década de los ochenta se impuso un modelo que permitió la privatización de empresas y recursos públicos, el cual ahora busca revertirse en beneficio de la ciudadanía.

Del lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Miguel Alonso Reyes expresó que la medida permite equilibrar el libre acceso con un turismo responsable. De esta forma, recalcó que será necesario aplicar protocolos de seguridad, limpieza, manejo de residuos y protección civil para garantizar que el flujo de visitantes no afecte el entorno natural ni desincentive la inversión privada en destinos turísticos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
2

EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos y desatan violencia en marcha del 2 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
3

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

4

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
5

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

6

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
7

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Monreal prevé que la Cámara de Diputados corregirá transitorio de la Ley de Amparo.
8

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

9

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
11

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
12

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que es innecesaria una Ley de Amparo “retroactiva”. "Desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio”, dijo.
13

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
14

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
15

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
1

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

2

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

3

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
4

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
5

EN VIVO ¬ Encapuchados lanzan petardos y desatan violencia en marcha del 2 de octubre

6

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Monreal prevé que la Cámara de Diputados corregirá transitorio de la Ley de Amparo.
7

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
8

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

En algún momento, los canadienses se sintieron integrados a EU. Pero la relación entre ambos países ha tocado un punto bajo desde la llegada de Trump al poder.
9

Para los canadienses, EU dio un viraje para mal: de buen vecino a lamentable acosador

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
10

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

11

Autoridades de Filipinas confirman 72 fallecidos y cerca de 300 lesionados tras sismo

Desde Tlatelolco, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx, encabezó la conmemoración del 57 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
12

El movimiento estudiantil de 1968 es referente de la lucha democrática, dice Brugada