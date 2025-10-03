“El Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, es detenido; aseguran drogas y armas

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 10:15 pm

Las autoridades federales y estatales detuvieron a Luis Alberto "N", alias el "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, y decomisaron armas, drogas y equipo táctico.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Mesa Estatal de Seguridad de Baja California Sur confirmó este jueves la detención de Luis Alberto Muñoz Robles, alias el “Moto Ratón”, considerado objetivo prioritario en la entidad y señalado como presunto jefe de plaza para la facción de "Los Mayos" en el municipio de Comondú.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto resultó herido de bala durante un operativo realizado la noche ayer en Ciudad Constitución, en el que participaron efectivos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De esta forma, la captura se produjo en dos acciones distintas. La primera tuvo lugar en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, donde se logró detener a cuatro hombres y una mujer, entre ellos se encontraba Luis Alberto “N”, el “Moto Ratón”, junto a tres presuntos sicarios identificados como José Andrés Corral Gaxiola, Filiberto Balderrama Castro y Ramón Eduardo Lucero Sillas, además de una mujer cuya identidad no fue revelada.

En ese primer operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron ocho armas largas, un arma corta, 70 cargadores, 14 radios de comunicación, cuatro granadas de humo, una granada de fragmentación, nueve chalecos tácticos, dos placas balísticas, cinco fornituras, y varias bolsas con presunta cocaína y mariguana.

Posteriormente, en una segunda acción realizada en la zona centro de Ciudad Constitución, se decomisaron dos armas largas, diez cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros y tres bolsas con la droga conocida como cristal. Este operativo formó parte del mismo despliegue que culminó con la captura del “Moto Ratón” y sus acompañantes.

Según las investigaciones, el presunto criminal es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Comondú y Loreto, municipios donde se han registrado diversos enfrentamientos ligados a la pugna interna de facciones del Cártel de Sinaloa. Además, fue identificado como brazo armado de Abraham Cervantes Escareaga, alias “El Babay”, integrante de la facción conocida como "Los Mayos".

Las autoridades federales y estatales detuvieron al "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, así como el decomiso de armas, drogas y equipo táctico durante el operativo.
Las autoridades federales y estatales detuvieron al "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, así como el decomiso de armas, drogas y equipo táctico durante el operativo. Foto: Especial

El "Moto Ratón", y las demás personas detenidas, junto con las armas, drogas, equipo táctico y vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la FGR, donde el Ministerio Público Federal será el encargado de integrar la carpeta de investigación y presentar las imputaciones correspondientes ante un Juez.

Hasta el momento no se han detallado los cargos que enfrentarán los detenidos, sin embargo, las autoridades confirmaron que podrían estar relacionados con delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, entre otros.

La detención del “Moto Ratón” se suma a la de Fabián “N”, alias “El Tata”, presunto líder de la misma facción criminal, capturado junto a dos hombres más el pasado 20 de septiembre en la misma región. En aquella ocasión también se aseguraron drogas, armas y vehículos, lo que evidencia un operativo sostenido contra integrantes de "Los Mayos" en Baja California Sur.

