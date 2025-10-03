Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

La Procuraduría Fiscal presentó 59 denuncias ante la FGR contra factureras, y busca frenar la evasión con una reforma al Código Fiscal y la suspensión inmediata de facturas falsas.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, informó este jueves que de 2022 a lo que va de 2025 las redes de factureras evadieron al fisco con 54 mil 698 millones de pesos (mdp).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria explicó que este tipo de esquemas fraudulentos operaron durante años como una maquinaria que desvió miles de millones de pesos del erario.

Con ello, Galeano precisó que en 2022 se detectó un fraude por 17 mil millones de pesos, en 2023 la cifra ascendió a 21 mil 700 millones de pesos y en 2024 se redujo a 10 mil millones. En tanto, en lo que va del año, la evasión registrada fue de cinco mil 600 millones de pesos, de acuerdo con los datos presentados.

La Procuradora señaló que, en este periodo, la dependencia fiscal presentó alrededor de 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas factureras responsables de los desvíos.

De esta forma, explicó que, ante la magnitud del problema, el Ejecutivo federal propuso una reforma al Código Fiscal que contempla negar el registro a empresas vinculadas al problema, y suspender de inmediato la facturación apócrifa.

“Un punto medular es la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), pues durante años las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos”, aseveró durante su participación para exponer la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal.

La funcionaria agregó que la iniciativa busca ampliar restricciones digitales, aplicar visitas domiciliarias más eficaces y obligar a los responsables a reparar el daño económico al fisco. Asimismo, contempla medidas contra delitos relacionados con el contrabando y la venta ilícita de combustibles, ya que ambos esquemas suelen estar vinculados.

"Presumir que tenemos 102 querellas vivas hoy y que estamos tratando de recuperar estas cantidades para el fisco, no solamente es aislado en 16 mil millones, seguramente podremos recuperar cantidades extraordinarias por los diversos esquemas de defraudación fiscal ligados a personas físicas y a diversas empresas morales cuyos resultados podremos ir visibilizando con el paso del tiempo conforme podamos ir judicializando estas querellas", destacó.

Finalmente, Galeano informó que desde 2022 la Procuraduría Fiscal ha obtenido 152 sentencias condenatorias por distintos esquemas de defraudación y aseguró que la efectividad en tribunales supera el 80 por ciento, aunque aún permanecen abiertos más de 36 mil litigios.