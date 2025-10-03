Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus cómplices, la única respuesta posible es la resistencia con inteligencia y decisión".

Leopoldo Maldonado

03/10/2025 - 12:01 am

Protesta de periodistas contra el ataque de cuatro comunicadores en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro.

Hemos abordado en este espacio la regresión autoritaria en México y Estados Unidos como parte de una tendencia global. Pero también Centroamérica y el Caribe atraviesan un momento de asfixia democrática. Lo confirma el más reciente Análisis trimestral de Libertad de expresión en la región (abril-junio 2025), el cual establece que los gobiernos consolidan estrategias para silenciar la crítica más allá de su filiación ideológica. La persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos es un patrón regional.

En El Salvador, el dictador Nayib Bukele ha hecho de la concentración del poder un modelo “exportable”. Su segundo mandato, ilegal bajo la propia Constitución salvadoreña, arrancó con una ofensiva contra la prensa independiente. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros busca ahogar financieramente a medios críticos y criminalizar a organizaciones de la sociedad civil. Comenzó esta gestión con la criminalización de movimientos sociales y de organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal. Sólo en mayo pasado, 40 periodistas salieron al exilio. El Faro, uno de los principales medios de investigación de la región, enfrenta amenazas de órdenes de captura. La razón es que exhibieron entrevistas de líderes pandilleros que confirman negociaciones políticas con el bukelismo. Las cifras hablan solas, las agresiones contra la prensa se duplicaron en el trimestre. El Estado salvadoreño ya no es un árbitro, sino el verdugo.

El panorama en Nicaragua confirma la deriva autoritaria de otra dictadura, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En tres años han cancelado cinco mil 441 organizaciones civiles, confiscado sus bienes y despojado de la nacionalidad a decenas de voces críticas. El régimen incluso decidió retirarse del ACNUR y la UNESCO como represalia por sus informes. La represión es total, no hay margen para disidencia. Periodistas sobreviven en el exilio, convertidos en apátridas. Sin embargo, el periodismo resiste. Reporteros Sin Fronteras documenta que 26 medios nicaragüenses en el exilio alcanzan 1.58 millones de visitantes únicos, prueba de que ni la censura más brutal consigue apagar la necesidad de verdad.

Guatemala ofrece un panorama complejo. Mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo goza de legitimidad democrática, su poder se encuentra diluido por la operación de una Fiscalía General y Poder Judicial corruptos y en clave de persecución política. Vaya, ni el partido de Arévalo, Semilla, ha sobrevido a la manipulación de la ley por parte del llamado “Pacto de Corruptos”. Por su parte, el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora sigue siendo el caso paradigmático de un sistema de justicia usado para castigar la crítica. A ello se suman campañas de desprestigio contra Prensa Comunitaria y amenazas a reporteros locales. Los defensores socioambientales enfrentan un escenario aún más letal. Los asesinatos de Marco Antonio Zuleta y Misael Mata muestran cómo la defensa de la tierra, y el agua se paga con la vida.

En Honduras, la narrativa oficial del Gobierno de Xiomara Castro llegó al extremo de llamar “enemigos del Estado” a los periodistas críticos. Entre mayo y junio, la violencia fue brutal. Se documentó el asesinato de Javier Hércules Salinas, la tortura contra Frank Mejía y ataques a comunicadores de Televicentro, confirmando un clima de hostilidad sistemática contra las voces críticas. La estigmatización desde el poder es una luz verde para la violencia.

Cuba, por su parte, vive atrapada entre la pobreza y la censura. Protestas bajo la consigna “¡Corriente y comida!” recorrieron Bayamo y Santiago, mientras la Universidad de La Habana criticó el aumento de tarifas de internet por atentar contra el derecho a la comunicación. La respuesta oficial fue de cinismo: la Ministra de Trabajo llegó a afirmar que “en Cuba no hay mendigos”. Al mismo tiempo, periodistas como Camila Acosta continúan bajo vigilancia policial permanente.

El hilo conductor es evidente: hostigamiento judicial, criminalización, censura digital, exilio forzado y violencia física. Los gobiernos de la región parecen competir por quién logra sofocar más la crítica. En este mapa, Bukele representa la cara más peligrosa: autoritarismo con aprobación popular. El “modelo salvadoreño” exporta la idea de que la seguridad justifica el atropello de las libertades. Lo que se normaliza en San Salvador se convierte en licencia para otros gobernantes.

El informe en cuestión no sólo ofrece diagnósticos; traza alertas. Si se desmantelan las organizaciones civiles, si se ahoga a la prensa con leyes de “agentes extranjeros”, si se persigue judicialmente a periodistas y activistas, o se les obliga al exilio, lo que se erosiona no es una corporación mediática ni una ONG, sino la posibilidad misma de sociedades democráticas.

La región está en una encrucijada. O se consolida la normalización autoritaria bajo disfraces legales, o se construye una resistencia capaz de defender la palabra libre a nivel transnacional. En medio de este panorama, las voces críticas —desde los periodistas exiliados hasta las comunidades que arriesgan su vida en la protesta— demuestran que aún hay espacio para la esperanza.

El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus cómplices, la única respuesta posible es la resistencia con inteligencia y decisión.

Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
marcha 2 de octubre enfrentamientos.
1

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

Activistas Gaza
2

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
3

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

4

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
5

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

6

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
7

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

¿Qué hacer el fin de semana?
8

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
9

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

10

Notas sobre el PRI y Televisa

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
11

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

12

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

13

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
14

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que es innecesaria una Ley de Amparo “retroactiva”. "Desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio”, dijo.
15

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer el fin de semana?
1

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Activistas Gaza
2

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
3

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

4

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

5

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.
6

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

7

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

8

“El Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, es detenido; aseguran drogas y armas

9

UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández.
10

#PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
11

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

12

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización