Fitch eleva calificación de Pemex, la deja a un paso recuperar el grado de inversión

Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex de BB a BB+ con perspectiva estable, gracias a los apoyos del Gobierno. La petrolera queda a un paso de recuperar el grado de inversión.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Fitch Ratings elevó ayer la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) de BB a BB+ con perspectiva estable. Con esta decisión, la petrolera del Estado quedó a un sólo escalón de recuperar el grado de inversión que perdió en 2020.

La agencia explicó en un comunicado que la mejora se relaciona con la oferta pública de adquisición de deuda por nueve mil 900 millones de dólares en ocho series de valores, financiada por el Gobierno federal. Esta operación, realizada en septiembre, permitió reducir presiones financieras inmediatas para la compañía.

De acuerdo con Fitch, la transacción mostró un mayor vínculo entre Pemex y el soberano mexicano, lo que generó un incremento en el factor de Supervisión, Vinculación y Apoyo (OLS). Con ello, la calificación de la empresa pasó de estar dos niveles por debajo de la nota soberana de México a sólo un nivel de diferencia.

La calificadora también informó que retiró la Observación Positiva (RWP) de las notas de incumplimiento de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera. Según la firma, la operación refleja una mayor dirección y respaldo del Gobierno en la estrategia financiera de Pemex.

Asimismo, Fitch revisó el subfactor de Supervisión y Toma de Decisiones de la petrolera, que pasó de “Fuerte” a “Muy Fuerte”. Este cambio elevó la puntuación de control gubernamental de 30 a 35 puntos, lo que influyó en la mejora de la calificación.

Pese al ajuste positivo, la agencia subrayó que el perfil financiero de Pemex continúa siendo frágil. La baja en los precios internacionales del crudo, la caída en la producción, y las pérdidas en refinación y distribución siguen presionando las finanzas de la empresa.

Al cierre de junio de 2025, Pemex reportó una deuda de 98 mil 800 millones de dólares y pagos de intereses por dos mil millones, lo que representa más de la mitad del Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) del trimestre. Este nivel de obligaciones limita la capacidad de inversión y de generación de flujo.

Fitch indicó que, tras la operación de recompra, el apalancamiento esperado para 2025 se redujo de forma temporal, aunque a mediano plazo continuará en niveles elevados, por encima de 15 veces. La firma advirtió que se necesitan nuevas medidas para fortalecer la estructura financiera.

Con esta decisión, Pemex logró su mayor calificación desde 2019. Sin embargo, para alcanzar nuevamente el grado de inversión, la empresa dependerá de mejoras adicionales, ya sea en su desempeño financiero, en el respaldo gubernamental o en un incremento de la nota soberana de México.