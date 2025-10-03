Brugada: De 94 policías heridos ayer, 3 están delicados y 78 ya dejaron el hospital

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 8:44 am

2 de octubre policías heridos

Un contingente del llamado bloque negro atacó ayer con petardos, proyectiles y fuego a elementos de la policía capitalina. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que inició carpetas de investigación para dar con los responsables.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer este viernes que de los 94 elementos de la policía capitalina heridos ayer durante la marcha conmemorativa del 57 aniversario de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, 78 ya fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados, tras el ataque de un grupo de manifestantes.

"Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad", escribió en X, antes Twitter.

