MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

Bad Bunny despertó el rechazo del movimiento conservador Maga tras anunciarse que encabezará el show de medio tiempo del Súper Bowl.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Influencers y activistas del movimiento MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”) expresaron en días recientes su rechazo por la decisión de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny, crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, se presente en el medio tiempo del Súper Bowl y cante en español.

Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), amenazó el miércoles que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el show.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”, expresó Lewandowski en el programa The Benny Show.

El show de medio tiempo de la final de la NFL (liga profesional de fútbol americano) es una de las presentaciones musicales más vistas en Estados Unidos y suele consagrar al artista que lo da como uno de los más grandes de su época.

El youtuber consevador Benny Johnson, quien cuenta con cerca de cuatro millones de seguidores, calificó al artista puertorriqueño como un “enemigo acérrimo de Trump” y un “activista en contra de ICE”.

“La NFL se está autodestruyendo año tras año”, sostuvo.

Otro comentarista de MAGA, Nick Adams, quien se describe a sí mismo como “el autor favorito del Presidente Trump” y que recientemente se anunció como próximo Embajador de Estados Unios en Malasia, afirmó que la elección de Bad Bunny para encabezar el medio tiempo del Súper Bowl es “una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyaron a Donald Trump”.

Adams llamó al movimiento MAGA a boicotear el Super Bowl y propuso al cantante Kid Rock como alternativa.

La oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom —uno de los más feroces opositores a Trump— le respondió, en broma, diciendo que Kid Rock tiene prohibido presentarse en ese estado, que es donde se realizará el evento.

Trish Reagan, presentadora de televisión, dijo por su parte que Bad Bunny es “un rapero con un catálogo de letras vulgares”.

Kid Rock and Jason Aldean would have made a great Super Bowl Halftime show. Bad Bunny will just further divide the American people. A missed opportunity from the NFL to bring people together and tone down the rhetoric. — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) September 29, 2025

Varias de las publicaciones en redes sociales en protesta contra el anuncio de la NFL incluían fotos de Bad Bunny vestido con ropa femenina o luciendo maquillaje y sugerían que su comportamiento no es el adecuado para un programa familiar.

Otros usuarios se quejaron de que en un importante evento estadounidense se presente un artista que canta en español.