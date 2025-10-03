MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 12:57 pm

Bad Bunny despierta el rechazo de MAGA; piden boicotear su Súper Bowl

Artículos relacionados

Bad Bunny despertó el rechazo del movimiento conservador Maga tras anunciarse que encabezará el show de medio tiempo del Súper Bowl.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Influencers y activistas del movimiento MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”) expresaron en días recientes su rechazo por la decisión de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny, crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, se presente en el medio tiempo del Súper Bowl y cante en español.

Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), amenazó el miércoles que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el show.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”, expresó Lewandowski en el programa The Benny Show.

El show de medio tiempo de la final de la NFL (liga profesional de fútbol americano) es una de las presentaciones musicales más vistas en Estados Unidos y suele consagrar al artista que lo da como uno de los más grandes de su época.

El youtuber consevador Benny Johnson, quien cuenta con cerca de cuatro millones de seguidores, calificó al artista puertorriqueño como un “enemigo acérrimo de Trump” y un “activista en contra de ICE”.

“La NFL se está autodestruyendo año tras año”, sostuvo.

Otro comentarista de MAGA, Nick Adams, quien se describe a sí mismo como “el autor favorito del Presidente Trump” y que recientemente se anunció como próximo Embajador de Estados Unios en Malasia, afirmó que la elección de Bad Bunny para encabezar el medio tiempo del Súper Bowl es “una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyaron a Donald Trump”.

Trump frente a sus seguidores
Bad Bunny despertó el rechazo del movimiento conservador Maga tras anunciarse que encabezará el show de medio tiempo del Súper Bowl. Foto: X, @Donald Trump

Adams llamó al movimiento MAGA a boicotear el Super Bowl y propuso al cantante Kid Rock como alternativa.

La oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom —uno de los más feroces opositores a Trump— le respondió, en broma, diciendo que Kid Rock tiene prohibido presentarse en ese estado, que es donde se realizará el evento.

Trish Reagan, presentadora de televisión, dijo por su parte que Bad Bunny es “un rapero con un catálogo de letras vulgares”.

Varias de las publicaciones en redes sociales en protesta contra el anuncio de la NFL incluían fotos de Bad Bunny vestido con ropa femenina o luciendo maquillaje y sugerían que su comportamiento no es el adecuado para un programa familiar.

Otros usuarios se quejaron de que en un importante evento estadounidense se presente un artista que canta en español.

“No se debería permitir que no haya canciones en inglés en uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos…”, escribió Danica Patrick, expiloto de automovilismo y comentarista de derecha.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

Activistas Gaza deportados
2

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
3

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Defensa de EU confirmó que en el ataque a la lancha de Venezuela murieron cuatro personas.
4

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
5

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

6

Gobierno federal le corrige la plana a los senadores; envía sugerencia de redacción

7

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

8

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

2 de octubre policías heridos
9

Brugada: De 94 policías heridos ayer, 3 están delicados y 78 ya dejaron el hospital

10

Nayib Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
11

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

12

Adán Augusto, El Mil Usos

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
13

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

14

Milei: crónica de una derrota autoinfligida

Bad Bunny despierta el rechazo de MAGA; piden boicotear su Súper Bowl
15

MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

Bad Bunny despierta el rechazo de MAGA; piden boicotear su Súper Bowl
2

MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

3

Gobierno federal le corrige la plana a los senadores; envía sugerencia de redacción

La Defensa de EU confirmó que en el ataque a la lancha de Venezuela murieron cuatro personas.
4

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

5

Fitch eleva calificación de Pemex, la deja a un paso recuperar el grado de inversión

6

Nayib Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

2 de octubre policías heridos
7

Brugada: De 94 policías heridos ayer, 3 están delicados y 78 ya dejaron el hospital

¿Qué hacer el fin de semana?
8

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Activistas Gaza deportados
9

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
10

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

11

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

12

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte