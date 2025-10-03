Gobierno federal le corrige la plana a los senadores; envía sugerencia de redacción

Sugeyry Romina Gándara

03/10/2025 - 11:50 am

Artículos relacionados

Gobierno federal propone al Congreso ajustar la redacción de la reforma a la Ley de Amparo para evitar confusión sobre retroactividad.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó hoy una propuesta al Congreso de la Unión para precisar la redacción del artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que el texto aprobado por los senadores ha generado confusión y un debate innecesario sobre la posible retroactividad de la reforma.

Durante la conferencia matutina, el Consejero jurídico de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que, aunque la intención de las y los legisladores fue acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el artículo transitorio “no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a debates innecesarios”.

Zaldívar realizó una presentación sobre la controversia y señaló que el Gobierno de México, “de manera respetuosa y en un ejercicio de diálogo institucional entre poderes”, sugirió a las y los legisladores realizar un ajuste al transitorio para despejar dudas.

La propuesta contempla primero que “La Ley de Amparo es una ley procesal”.

A su vez se sugiere que la redacción especifique que “las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al inicio de los procesos”

También propone se redacte que “de acuerdo con la jurisprudencia de la SCJN, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actos futuros”.

Zaldivar destacó que “si las y los legisladores acogen estas respetuosas sugerencias, el precepto tendrá claridad: no es retroactivo, no afecta derechos adquiridos y no viola la Constitución”, indicó el consejero jurídico.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Activistas Gaza deportados
1

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

2

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

3

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

¿Qué hacer el fin de semana?
4

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
5

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

6

Nayib Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

2 de octubre policías heridos
7

Brugada: De 94 policías heridos ayer, 3 están delicados y 78 ya dejaron el hospital

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
8

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

9

Notas sobre el PRI y Televisa

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
10

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
11

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

La Defensa de EU confirmó que en el ataque a la lancha de Venezuela murieron cuatro personas.
12

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

13

Fitch eleva calificación de Pemex, la deja a un paso recuperar el grado de inversión

14

Adán Augusto, El Mil Usos

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
15

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Gobierno federal le corrige la plana a los senadores; envía sugerencia de redacción

La Defensa de EU confirmó que en el ataque a la lancha de Venezuela murieron cuatro personas.
2

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

3

Fitch eleva calificación de Pemex, la deja a un paso recuperar el grado de inversión

4

Nayib Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

2 de octubre policías heridos
5

Brugada: De 94 policías heridos ayer, 3 están delicados y 78 ya dejaron el hospital

¿Qué hacer el fin de semana?
6

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Activistas Gaza deportados
7

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
8

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

9

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

10

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.
11

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

12

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner