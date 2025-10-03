Gobierno federal le corrige la plana a los senadores; envía sugerencia de redacción

Gobierno federal propone al Congreso ajustar la redacción de la reforma a la Ley de Amparo para evitar confusión sobre retroactividad.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó hoy una propuesta al Congreso de la Unión para precisar la redacción del artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que el texto aprobado por los senadores ha generado confusión y un debate innecesario sobre la posible retroactividad de la reforma.

Durante la conferencia matutina, el Consejero jurídico de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que, aunque la intención de las y los legisladores fue acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el artículo transitorio “no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a debates innecesarios”.

Zaldívar realizó una presentación sobre la controversia y señaló que el Gobierno de México, “de manera respetuosa y en un ejercicio de diálogo institucional entre poderes”, sugirió a las y los legisladores realizar un ajuste al transitorio para despejar dudas.

Acompañé a la presidenta @claudiashein en la #MañaneraDelPueblo para hacer un llamado respetuoso a las y los legisladores, a efecto de clarificar el transitorio de la Ley de Amparo que generó controversia. No habrá aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. pic.twitter.com/tInLHMhH2k — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) October 3, 2025

La propuesta contempla primero que “La Ley de Amparo es una ley procesal”.

A su vez se sugiere que la redacción especifique que “las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al inicio de los procesos”

También propone se redacte que “de acuerdo con la jurisprudencia de la SCJN, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actos futuros”.

Zaldivar destacó que “si las y los legisladores acogen estas respetuosas sugerencias, el precepto tendrá claridad: no es retroactivo, no afecta derechos adquiridos y no viola la Constitución”, indicó el consejero jurídico.