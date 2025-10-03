Víctima del atentado en Mánchester murió por disparo de policía, aceptan autoridades

La Policía británica estimó que un fallecido en la sinagoga de Mánchester podría haber muerto por disparos de los agentes.

MADRID, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Policía británica indicó este viernes que uno de los dos fallecidos en el ataque del jueves en las inmediaciones de una sinagoga de Mánchester podría haber muerto por los disparos efectuados por los propios agentes durante su operación para neutralizar al agresor, que además habrían herido a otro afectado.

El comisario jefe de la Policía mancuniana, Stephen Watson, resaltó este viernes la inconsistencia de que la víctima mortal presentaba heridas de bala pero el atacante, Yihad Al Shami, no portaba consigo un arma de fuego cuando perpetró el atentado. Al Shami primero atropelló a la congregación y luego procedió a atacar a la gente con un cuchillo.

Siguiendo esta lógica, Watson estimó que la muerte de esta persona, no identificada, podría haber sido producto de "una consecuencia trágica e imprevista de las acciones urgentes emprendidas por los agentes para poner fin a este cruel ataque", según un comunicado publicado en el sitio web de la Policía Municipal de Mánchester, de acuerdo con los resultados preliminares del instituto forense del Ministerio del interior.

Dos muertos, uno de ellos el agresor, en un atentado con cuchillo y atropello cerca de una sinagoga en Mánchester https://t.co/PitfBDawz6 pic.twitter.com/NMBttGyz28 — Félix Victorino (@donfelixspm) October 2, 2025

Es más, otro de los afectados, ahora mismo hospitalizado, también habría recibido al menos un disparo que alcanzó una zona no vital de su cuerpo. "Creemos que ambas víctimas estaban juntas detrás de la puerta de la sinagoga mientras el resto de fieles actuaban con valentía para impedir que el agresor entrara en la sinagoga".

El ataque de la sinagoga ocasionó la tensión social en el país, escenario desde hace meses de protestas propalestinas. En este contexto, en mismo viernes, la Ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, pidió a los organizadores de estas marchas que suspendan las previstas para este fin de semana y "al menos unos días, sólo para darle a la comunidad judía aquí la oportunidad de procesar lo sucedido y comenzar el proceso de duelo", declaró a la cadena GB News.

Sin embargo, Mahmood recibió de algunos organizadores la notificación de que la protestas seguirán según lo planea entender que el modo alguno representan una amenaza para la comunidad judía. La Ministra, en respuesta, se declaró "muy decepcionada" por esta posición.