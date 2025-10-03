Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

El Presidente Trump le había dado un ultimátum a Hamás para aceptar el plan de paz sobre Gaza para el domingo por la tarde, con la amenaza de desatar "un infierno" si no lo hacía.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aceptado su propuesta para llegar a un acuerdo de paz en Gaza, luego de que Hamás diera a conocer que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes. Ante ello, el republicano exigió a Israel que detenga los bombardeos en territorio palestino de forma inmediata.

El Presidente fijó su postura a través de una publicación en su plataforma de Truth Social, misma que realizó tras la declaración pública que hizo Hamás para congelar el conflicto y discutir su propuesta de paz y, así, dar paso a las negociaciones para la entrega de rehenes y el establecimiento de una autoridad designada de tecnócratas palestinos para el futuro Gobierno del enclave.

En su mensaje, Trump refiirió que Hamás está listo para la paz duradera, por lo que "Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", posteo el mandatario estadounidense.

Donald J. Trump Truth Social Post 05:14 PM EST 10/03/25 Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly! Right now, it’s far too… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del "plan de paz" del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta.

Así, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio".

A su vez, ha reiterado su disposición a entregar la futura administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, siempre y cuando esté "basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico", según reza un comunicado recogido por el diario Filastín, afín al grupo.

En cuanto al resto de aspectos sobre el futuro de Gaza, ha enfatizado que tienen que "estar vinculados a una postura nacional palestina integral" que se base en el Derecho Internacional y que "su debate debe tener lugar en un marco nacional" en el que Hamás "participe responsablemente".

Hamás ha confirmado así que ha presentado a los mediadores su respuesta oficial sobre el plan de Trump y ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Por último, ha agregado que aprecia los esfuerzos tanto regionales como internacionales, incluidos los de Trump, para un alto el fuego que incluya un intercambio de prisioneros y la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria, así como "el rechazo a la ocupación de la Franja o el desplazamiento de su población".

Donald J. Trump Truth Social Post 04:44 PM EST 10/03/25 pic.twitter.com/XnTtWIzV5n — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025

Unas horas antes, el Presidente Trump había fijado como plazo el domingo a las 18:00 horas, tiempo de Washington DC, (16:00 tiempo del centro de México), para que Hamás acepte el nuevo acuerdo de paz bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de ese ultimátum, se desatará "un infierno como nunca antes se ha visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, ha advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

El Presidente ha afirmado que como "represalia" por los atentados del 7 de octubre de 2023 Hamás ya ha perdido a 25 mil miembros y, "la mayoría" de los que aún quedan con vida, "están rodeados y atrapados militarmente". "A la espera de que diga la palabra 'adelante' para que sus vidas se extingan rápidamente", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la propuesta que está ahora sobre la mesa permite a los miembros de Hamás "seguir con vida" y ha reclamado la entrega inmediata de todos los rehenes, "incluidos los cuerpos de los que están muertos".

Trump se ha dirigido también a los "palestinos inocentes" para que "abandonen inmediatamente la zona" –en aparente alusión a la ciudad de Gaza– y se vayan a "partes más seguras" de la Franja, en línea con los avisos lanzados desde hace varias semanas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hamás no ha dado todavía una respuesta al plan de Trump, si bien uno de sus dirigentes, Mohamed Nazzal, aseguró el jueves a la cadena Al Jazzera que preveían anunciar "muy pronto" la postura. También señaló que el grupo "no acepta amenazas, dictados ni presiones", tras el apremio de gobiernos e instituciones internacionales para aceptar una propuesta que incluye, entre otros elementos, un órgano de gobierno provisional encabezado por el mandatario estadounidense.

¿Qué dice el plan de Trump?

La propuesta destaca la formación de un órgano de transición formado por tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la Administración gazatí "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz que estará presidida por el Presidente Donald J. Trump", explicó un comunicado de la Casa Blanca.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el exprimer Ministro británico Tony Blair. "Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas [...] y pueda recuperar el control de Gaza", señaló.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino".

El documento de Trump recoge además la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que "se desplegará de inmediato en Gaza" en coordinación con Estados Unidos y países árabes.

Esta FIE será la responsable de formar un nuevo cuerpo policial palestino que colaborará con Israel y con Egipto para garantizar la seguridad de las fronteras. "Es fundamental evitar que entren municiones en Gaza, y facilitar una entrada rápida y segura de bienes para reconstruir y revitalizar", mencionó.