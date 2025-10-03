Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

La FGR explicó que Sandra "T", quien fue detenida por el incendio de la Guardería ABC, se encontraba prófuga en Estados Unidos; sin embargo, luego de diversas gestiones, fue deportada a México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes la detención de Sandra “T”, una de las dueñas de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde un incendio provocó la muerte de 49 bebés y otras 106 personas resultaron heridas con quemaduras; dicho espacio operaba de manera subrogada por particulares al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las autoridades federales señalaron por medio de una publicación en la red social X, que Sandra "T" fue vinculada por los delitos de homicidio y lesiones culposas. En este sentido, la Fiscalía explicó que dicha persona se encontraba prófuga en Estados Unidos; sin embargo, luego de diversas gestiones efectuadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), se efectuó su deportación.