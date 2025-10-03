Trump recurre a imágenes degradantes de mexicanos en su guerra contra los demócratas

Obed Rosas

03/10/2025 - 1:31 pm

Insultos de Trump a los mexicanos

Al tiempo en que el Gobierno de la Unión Americana avanzaba hacia este cierre, el mandatario de esa Nación se dio a la tarea de publicar en redes sociales, al menos, dos mensajes con contenido ofensivo y discriminatorio hacia la comunidad mexicana.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Donald Trump se burló de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado al publicar videos falsos de Inteligencia Artificial que fueron condenados como racistas e intolerantes, incluido uno que mostraba al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffrie, líder de la minoría de la Cámara, con un bigote falso y un sombrero, un insulto degradante para los mexicanos.

"Oh, creo que es divertido", dijo Vance el miércoles cuando se le preguntó si publicar memes de sombreros era "útil" mientras se intentaba llegar a un acuerdo de financiación del gobierno con los demócratas. "El Presidente está bromeando y nos estamos divirtiendo. Se puede negociar de buena fe y al mismo tiempo burlarse un poco de algunas de las absurdas posturas de los demócratas e incluso, ya sabes, burlarse un poco de lo absurdo de los propios demócratas".

Durante el primer cierre gubernamental en casi siete años, Trump ha recurrido a insultos y burlas para intentar doblegar a los demócratas de maneras sin parangón en la historia moderna, destaca The New York Times. Al mismo tiempo, añade el diario, está utilizando el cierre para implementar cambios duraderos en la burocracia federal y así perjudicar a sus adversarios políticos.

El Times refiere cómo mientras miles de trabajadores federales enfrentaban despidos masivos y los estadounidenses enfrentaban recortes críticos en sus servicios, el jueves Trump se deleitó con una amenaza de apuntar a lo que llamó “Agencias Demócratas” para realizar recortes temporales y permanentes. "No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", escribió en las redes sociales.

El jueves, Trump escribió también en las redes sociales que se reuniría con su director de presupuesto “para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda recortar”.

La Casa Blanca ha redoblado sus esfuerzos y reproducido los videos en bucle en la sala de prensa, y se ha dedicado a buscar financiación en los estados de origen de los líderes demócratas. El miércoles, por ejemplo, el Departamento de Energía canceló más de 7 mil 500 millones de dólares en subvenciones, la gran mayoría para proyectos en estados con gobernadores y senadores demócratas.

Al tiempo en que el Gobierno de la Unión Americana avanzaba hacia este cierre, el mandatario de esa nación se dio a la tarea de publicar en redes sociales, al menos, dos mensajes con contenido ofensivo y discriminatorio hacia la comunidad mexicana. En el primero aparece Jeffrie, a quien se le sobrepusieron las imágenes de un sombrero y un bigote, con como se suele representar al estereotipo de los mexicanos.

A lado de Jeffrie se encuentra Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, a quien se le sobrepuso una voz falsa, con lo que parece ser inteligencia artificial, con la que expresa diversas declaraciones que son, evidentemente, falsas. La publicación del clip se dio a unas horas de que ambos legisladores se habían reunido con Trump en la Casa Blanca, encuentro en el que abordaron el cierre del Gobierno.

Mientras se escucha en el fondo la música de mariachi, se puso a Schumer una voz falsa con que defendió a los migrantes indocumentados y solicitando que se les brinde a estos “atención médica gratuita”. Además, con esta misma voz falsa, el legislador realiza expresiones propias de los republicanos, por ejemplo, cuando se asegura que a “nadie le gustan ya los demócratas”, asimismo lanza críticas contra líderes progresistas a los que califica de “woke”.

En otro video, de un minuto, que también fue difundido por Trump, tanto en X como en su red social Truth Social, aparece el Presidente estadounidense con una túnica y capucha negra, y al fondo se escucha una canción que dice: “Aquí viene el segador, bebés”, mientras sale la imagen de dos muñecos bebés, uno de ellos con bigote y sombrero, como se suele retratar a los mexicanos, y el otro con lentes, quienes serían Jeffrie y Schumer, respectivamente.

Tras la difusión de estos videos, JD Vance, Vicepresidente de Estados Unidos, defendió al mandatario estadounidense, minimizando el asunto y asegurando que sólo era una broma y aseguró no saber qué significa racista. "Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?", afirmó el vicepresidente de la Unión Americana.

Asimismo, subrayó que al Presidente de Estados Unidos le gusta “divertirse” mientras trabaja duro y realiza cosas "importantes” por esta nación, lo que consideró que “está bien”. "Creo que eso está bien”, dijo Vance.

En tanto, diversas organizaciones sociales en favor de la comunidad latina también se expresaron en contra de las publicaciones de Trump, al señalar que se trata de videos "peligrosos" y "reprobables". A través de un comunicado, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Fundación Victoria Latina, Voto Latino, Mi Familia Vota y La Federación Hispana, entre otras, criticaron los videos difundidos por el mandatario estadounidense.

“Trump compartió un video racista generado por IA", señalaron las organizaciones en su misiva, en la que subrayaron su preocupación por “amplificar estereotipos de odio” mediante el uso de la IA, lo que calificaron de “imprudente” y “desinformado”. En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno norteameriaco a “no vilipendiara a las comunidades que impulsan nuestra economía, cultura y democracia”.

“El preocupante uso de la IA para amplificar estereotipos de odio no sólo es imprudente, sino que constituye un acto de desinformación diseñado para estigmatizar aún más a los latinos en un momento en que las tensiones que enfrenta la comunidad, impulsadas por las políticas y la retórica, están en su punto más alto”, enfatizaron las organizaciones.

Al respecto de esta polémica, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que “Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos que están allá”. Durante su habitual conferencia de prensa ahondó que aunque por mucho tiempo se difundió una falsa idea de que los mexicanos eran flojos, nada está más alejado de la realidad, ya que nuestros compatriotas han contribuido a levantar la economía de la Unión Americana.

“Esta idea que se promovió, y muchas veces desde Estados Unidos, de que esta imagen donde está un mexicano con un sombrero, sentado debajo de un cactus, como si fuéramos flojos los mexicanos. Nada más equivocado”, dijo. “Los trabajadores mexicanos son tan buenos que no solamente han levantado la economía de México, sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos que están allá”, agregó la mandataria.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo

