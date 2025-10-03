Autoridades capturan a el “Terry”, presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio, en CdMx

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 2:52 pm

Autoridades federales y locales detuvieron este viernes en la Alcaldía Azcapotzalco a un presunto integrante del "Cártel Nuevo Imperio" con drogas, armas y un lanzagranadas.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades federales y locales detuvieron este viernes a Adrián Zapiani Islas, alias "Terry", integrante del grupo criminal “Mal Portados” o “Cártel Nuevo Imperio”, organización vinculada con la distribución de droga y préstamos conocidos como “gota a gota”.

El hombre, de 44 años, fue aprehendido en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble señalado como centro de operaciones del grupo delictivo. En el lugar se aseguraron dos armas de fuego, un lanzagranadas y varias dosis de droga.

En la acción participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con las autoridades, el cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la cerrada de Heptano, colonia Santa Cruz Acayucan, tras trabajos de investigación de gabinete y campo que lo identificaron como punto de almacenamiento, y distribución de droga. Con esos elementos, un Juez de control otorgó la orden judicial para intervenir el inmueble.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cinco libretas, teléfonos celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica, documentos, recipientes con diversas sustancias, pastillas psicotrópicas, cocaína, mariguana y material relacionado con armas de fuego.

El detenido fue informado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Mientras tanto, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo policial.

Con ello, las autoridades destacaron que el detenido será tratado como inocente hasta que un Juez emita una sentencia condenatoria en su contra, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, las instituciones participantes reiteraron que continuarán trabajando de manera conjunta para detener a generadores de violencia, combatir la distribución de drogas en la capital y reforzar la seguridad en las calles del país.

