Estatua de Trump y Epstein tomados de la mano reaparece, ahora frente al Capitolio

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 10:51 pm

La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein fue colocada nuevamente frente al Capitolio, en el "National Mall" de Washington, D.C., tras su reciente remoción.

La polémica por la que atraviesa el Presidente Trump lo vincula con el difunto Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y tráfico de menores; polémica que de la que no ha podido desprenderse por su presunta cercanía con este personaje. 

Ciudad de México, 03 de octubre (SinEmbargo).- La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein fue colocada nuevamente frente al Capitolio de Estados Unidos (EU), tras haber sido retirada casi inmediatamente después de su colocación el pasado 24 de septiembre en el "National Mall" de Washington, D.C.

El monumento fue colocado por un grupo artístico que se hace llamar "The Secret Handshake Project", quien se atribuyó la realización de esta polémica pieza de arte en protesta por los presuntos nexos que comparte el Presidente Trump con el ya fallecido traficante sexual, Jeffrey Epstein.

Esta es la tercera instalación anti-Trump de este tipo que aparece en la capital desde junio. La obra viene acompañada de una placa entre las dos personalidades que dice: "En honor al Mes de la Amistad”, seguido de: “Celebramos el duradero vínculo entre el Presidente Donald J. Trump y su ‘amigo más cercano’, Jeffrey Epstein”.

"The Secret Handshake Project" aseguró recientemente que la figura fue destruida tras la revocación del permiso por parte del Servicio de Parques Nacionales, que depende del Departamento del Interior.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, un portavoz de la agencia aseguró que la estatua fue retirada del lugar porque no cumplía con los permisos correspondientes, que fueron aprobados antes del cierre del Gobierno federal.

Las estatuas de las dos personalidades se erigieron en un momento en que la controversia política por los presuntos nexos Trump-Epstein, vuelve a cobrar fuerza después de que se hiciera pública una supuesta carta que revelaba confidencias sexuales entre ambos.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el pasado 9 de septiembre el libro de felicitaciones, dibujos y fotografías dirigidas al Jeffrey Epstein, con motivo de su cumpleaños número 50, el cual contiene una carta obscena, presuntamente, escrita por el Presidente Donald Trump, quien en 2003 mantenía una estrecha amistad con el pederasta.

Trump ha pedido en repetidas ocasiones darle fin a la investigación sobre Epstein tras acusar a los demócratas de querer desestabilizar el Gobierno. No obstante, el mandatario también se ha visto presionado dentro de las propias filas republicanas para que se publique toda la información relativa al caso.

