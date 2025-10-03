Sean "Diddy" es condenado a 4 años de cárcel por cargos relacionados a prostitución

El magnate del hip hop Sean Diddy Combs se ha enfrentado a una serie de acusaciones de mujeres en los últimos meses por supuestas agresiones sexuales, por las cuales fue detenido en agosto del año pasado. Pasará 50 meses en prisión.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Sean "Diddy" Combs, el magnate del hip hop caído en desgracia, fue condenado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión, por delitos relacionados con un caso que involucraba a trabajadoras sexuales, violencia y prostitución. Además, deberá pagar una multa de 500 mil dólares.

El Juez Arun Subramanian, quien lleva el caso, sentenció al también llamado "Puff Daddy" a 50 meses de cárcel, y advirtió que el rapero requería una pena sustancial "para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres conllevan una verdadera rendición de cuentas".

El Juez afirmó que se necesitaba una sentencia larga para "disuadir" a Sean "Diddy" Combs y que no estaba convencido de que, si Combs era liberado, estos delitos no se repetirían, en una de las declaraciones más fuertes de su sentencia.

En la audiencia de este viernes, en su última oportunidad ante el Juez, Sean "Diddy" Combs dijo que era "simplemente un ser humano". Dio un breve mensaje de unos 12 minutos, y cerró: “Le ruego a su señoría que tenga clemencia”.

Combs intentó mostrar este viernes que ya había sufrido las consecuencias de sus actos. "Perdí todos mis negocios. Perdí mi carrera. Destruí totalmente mi reputación. Su Señoría, sé que la Fiscalía quiere que me use como ejemplo. Solo quiero que piense en dar ejemplo de lo que una persona puede hacer si tiene otra oportunidad", señaló.

Un día antes, el jueves, escribió una carta al Juez, donde lamentó "profundamente" sus "errores". "Lamento el dolor que causé. Acepto la responsabilidad por lo que hice”, declaró a la Corte. Pero sus mensajes no movieron al juzgador este viernes al dictar sus sentencia.

Sean "Diddy" Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión.

El jurado emitió su veredicto a principios de julio, después de un juicio de ocho semanas en el que testificaron 34 testigos contra el cantante de hip-hop y fundador de Bad Boy Records, quien fue acusado de dos cargos de tráfico sexual, dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y un cargo de extorsión.

Combs fue acusado de obligar a varias mujeres a tener encuentros casuales: maratones sexuales de varios días bajo el efecto de las drogas. Además, su expareja Casandra Ventura aseguró que la agredía y maltrataba psicológicamente.

Además, se le ha acusado de ser el líder de una organización criminal y, según los fiscales, su círculo íntimo de guardias de seguridad y personal lo ayudó a cometer delitos (incluido tráfico sexual, distribución de drogas, incendios provocados y sobornos) y encubrirlos. Sin embargo, la defensa ha argumentado que Combs participaba en un estilo de vida swinger y que sus fiestas sexuales con drogas, conocidas como freak-offs, eran totalmente consensuadas.

Los abogados de Combs han refutado la acusación de crimen organizado alegando que Combs no tenía un cómplice y que, por ejemplo, sus asistentes personales no sabían que estaban cometiendo delitos cuando recogieron drogas y se las entregaron. Asimismo, sostienen que las mujeres involucradas en las fiestas sexuales participaron de forma voluntaria y que, aunque pudo haber comportamientos cuestionables o violentos, estos no justificaban la gravedad de las acusaciones presentadas en su contra.