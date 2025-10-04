El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

El cuerpo de Humberto Becerril, exrector de la Universidad de Tlaxcala, fue hallado dentro de un inmueble en el municipio de Santa Cruz, luego de reportarse su secuestro.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi, fue hallado muerto dentro de un inmueble en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado. El hallazgo se dio luego de que Acoltzi fuera privado de su libertad.

En un comunicado publicado el jueves, la dependencia estatal confirmó que el cuerpo del académico fue hallado junto al de otro sujeto, identificado como César "N". Junto a los cuerpos también se encontró una cartulina que tenía escrita el siguiente mensaje: "Esto le pasa por no pagar".

De acuerdo con la información oficial, la madrugada del jueves 2 de octubre autoridades recibieron un reporte al número de emergencias 911 para informar el hallazgo de los restos de dos hombres sin vida dentro de un domicilio ubicado en la comunidad de San Miguel Contla.

A raíz de dicho reporte, Peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía estatal se trasladaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Luego de realizar los estudios de identificación humana y genética correspondientes, la dependencia confirmó que los restos hallados dentro de un inmueble en el municipio de Santa Cruz corresponden al exrector de la Universidad de Tlaxcala y de otro sujeto.

Finalmente, la Fiscalía estatal dio a conocer que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos en los que perdió la vida Humberto Becerril, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Luego de que se confirmó la muerte del exrector, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos de Humberto Becerril.