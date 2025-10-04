La Profepa ordena la clausura del zoológico "La Pastora" por el caso de la osa "Mina"

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 8:04 pm

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".

Tras una serie de inspecciones en el zoológico "La Pastora" a raíz del caso de abandono de la osa "Mina" que se viralizó en redes, la Profepa ordenó la clausura total temporal del inmueble.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este viernes que realizó la clausura temporal total del zoológicoLa Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe del estado de Nuevo León (NL), debido al maltrato contra la osa "Mina".

En semanas recientes se hizo viral en redes sociales el caso de una ejemplar de oso negro que vivía en condiciones de abandono dentro de dicho parque, lo que ocasionó un deterioro significativo en la salud del animal.

Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer que a raíz de este caso ordenó el cierre del zoológico por incumplir con la normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre.

La Profepa detalló que personal de la dependencia realizó inspecciones los días 25, 26 y 27 de septiembre en el zoológico "La Pastora" para verificar el estado en el que se encontraba la osa "Mina", una hembra de oso negro, Ursus americanus, especie que se encuentra en la categoría de "en peligro de extinción” en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Durante dichas revisiones se pudo constatar que dicho animal se encontraba en condiciones graves de deterioro en su estado físico y de salud, con evidencias de mal manejo médico, deficiencias nutricionales, lesiones y úlceras en la piel, además de que no se estableció un protocolo rehabilitación.

Además, personal de la dependencia descubrió que la osa "Mina" padece de una enfermedad llamada “leptospirosis”, sin embargo, en su expediente no existe registro de que el parque le brindara atención veterinaria, controles o un tratamiento para curarla.

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico "La Pastora", en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".
El zoológico "La Pastora" no atendió a la osa "Mina" para atender la enfermedad que padece, conocida como "leptospirosis". Foto: Profepa

A raíz de dicha situación, la Profepa clausuró las instalaciones del zoológico "La Pastora" hasta que se garantice que cumple con medidas urgentes que garanticen el bienestar y el trato digno de los animales.

“Ante la gravedad del estado de 'Mina', de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, explicó la titular de la dependencia, Mariana Boy.

