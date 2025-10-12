Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Montserrat Antúnez

12/10/2025 - 5:00 pm

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Comunidad indígena de Puebla se organiza contra empresas que buscan saquear sus pozos

Comunidades nahuas y el colectivo Agua para Todos alertan que las propuestas de la Presidenta Sheinbaum de reformas a leyes enfocadas en la distribución del agua siguen favoreciendo el acaparamiento y el enriquecimiento de empresas.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– La escasez de agua para consumo humano llevó a 2021 a los habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, a tomar la planta de Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada. A seis meses de cerrar la planta, los pozos empezaron a recargarse de agua. Por ello, tanto los pueblos nahuas como el colectivo Agua para Todos insisten en que mantener concesiones como esta, al amparo de la Ley salinista, “significa sostener un modelo extractivista”.

Camilo Tekpatl, de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que agrupa a 20 pueblos nahuas del valle de Puebla, apuntó a SinEmbargo que tan solo en Puebla existe un problema grave respecto a la privatización del agua, luego de que en 2017 entró en vigor una reforma a la Ley de agua estatal donde se planteaba que el estado, al no tener la infraestructura para poder brindar de agua potable a las comunidades y sobre todo en las ciudades, podrían entrar las empresas privadas.

“Nosotros como pueblos nos organizamos en 11 municipios y logramos frenar este decreto que ya se había impreso en el Periódico Oficial de Puebla. Logramos echar este decreto, sin embargo, cinco municipios están privatizados, padeciendo el servicio del agua y también con cuotas que sobrepasan a veces hasta el 300 o 400 por ciento de la cuota que anteriormente tenía el Estado”.

En ese sentido, indicó que es insuficiente la actual iniciativa del Gobierno federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales que avala la distribución del agua bajo el régimen de concesiones y que está vigente desde 1992, cuando se negociaba la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con el expresidente Ricardo Salinas de Gortari.

“Se está alentando o permitiendo mantener las concesiones abusivas del agua que dejan a precios irrisorios el costo del agua para lucro de las empresas privadas que tienen  una tremenda extracción de los acuíferos, que van desde embotelladoras a mineras. No se va a terminar garantizando el derecho humano al agua. Esta es la preocupación: no hay una lógica clara del por qué, más que seguir favoreciendo a los privados”, expuso en entrevista la investigadora Beatriz Romero, integrante de Agua para Todos, conformada por organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ciudadanos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país halló 58 mil 938 irregularidades, principalmente: títulos sin una certeza en la fecha de vigencia, falsificación o duplicidad de títulos, un uso diferente al que el título fue concesionado y coordenadas de ubicación que son erróneas o que no corresponden con el lugar en donde se expidió el título.

Por ello, el Gobierno federal ha defendido las reformas al asegurar que las concesiones serán ordenadas, también propuso que no será posible transmitirlas entre particulares y se propondrá endurecer las sanciones a quienes violen la Ley.

“Lo que nosotros vemos como pueblos es que es parte de una gran simulación: No se está atendiendo en realidad el problema del agua que es a raíz de la sobreexplotación de los mantos acuíferos”, planteó Camilo Tekpatl, de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que agrupa a 20 pueblos nahuas del valle de Puebla.

Consideró que con las iniciativas, el Gobierno envía un mensaje contradictorio porque apenas en enero la Presidenta Sheinbaum celebró la inversión de mil millones de dólares que la multinacional Nestlé hará a México durante los siguientes tres años, pese a que ha sido señalada por causar escasez de agua en Veracruz.

La empresa tiene concesiones de agua en esa entidad –la más reciente la adquirió en enero por 250 mil 000 metros cúbicos al año para uso industrial– y recientemente, el 24 de septiembre, el director de la Conagua, Efraín Morales reconoció que tanto Nestlé como Coca-Cola están en un proceso de revisión por las concesiones, esto al ser cuestionado por la prensa acerca del desabasto de agua denunciado en Coatepec, que pobladores atribuyen a ambas empresas.

“[Desde el Gobierno] hablan de que hay un cambio a la construcción de la ley de la época de Salinas de Gortari, pero en la práctica se sigue concesionando el agua y los pueblos originarios estamos luchando contra las empresas del gran capital que están lucrando, vendiendo y contaminando el agua. Desde el discurso de la política nacional se plantea como un derecho humano, en una parte señala que van a ser reconocidas las prácticas del agua que tengan las comunidades, pueblos, ejidos, compañeros, campesinos que tengan concesiones de agua en los pozos con Conagua. Sin embargo, se reconocen dentro de las normas que el Estado expone”.

“Y ahí entra una gran contradicción con la forma que tenemos de ver el agua en los pueblos, porque nos están regulando dentro de sus usos normativos, más no de los nuestros”, expuso Camilo Tekpatl.

SinEmbargo MX ha documentado cómo asociaciones religiosas, Bancos, inmobiliarias, grandes empresas como Coca Cola y Kimberly Clark así como campos de golf, agroindustrias y personas físicas como exgobernadores, e incluso el expresidente Vicente Fox Quesada han abusado de los títulos de concesión de agua sobreconcesionados gracias al marco legal establecido desde 1992.

En Puebla, Tekpatl recordó que en 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada. A seis meses de cerrar la planta, los pozos empezaron a recargarse de agua.

Por ello, tanto los pueblos nahuas como el colectivo Agua para Todos insisten en que mantener las concesiones “significa sostener un modelo extractivista”, señaló Beatriz Romero.

Las comunidades aledañas decidieron instalarse en un plantón permanente afuera de la empresa. Foto: Cortesía para SinEmbargo

La académica destacó que, por ejemplo, las embotelladoras de agua y refrescos en México utilizan grandes cantidades de agua y obtienen ganancias que no retribuyen a la población.

En el caso de Puebla, desde hace años pueblos nahuas han denunciado la contaminación del Río Atoyac ya que empresas del Corredor Industrial Huejotzingo y el Corredor Industrial Quetzalcóatl en San Martín Texmelucan, que tienen concesiones de agua, desembocan todos sus drenajes al río Totoyac.

Se trata de empresas maquiladoras, de autopartes y textileras que contaminan el agua en la región, además de que la empresas extraen agua para su producción y la ganancia.

Ante este panorama Camilo Tekpatl insistió: “Esta serie de iniciativas, esta serie de reformas son una simulación. El despojo, el saqueo por las grandes empresas continúa. Por otro lado, los pueblos seguimos organizándonos con base en nuestra libre determinación, dando cuenta de que esta forma de lucrar, de explotar, de contaminar es la que está generando todo este esta sequía, esta escasez, esta contaminación del agua y de todo lo que implica el agua como la base fundamental de la vida como la conocemos”.

Mientras que la investigadora Beatriz Romero señaló que el Congreso aún tiene la oportunidad de retomar las exigencias y propuestas que pobladores directamente afectados por el saqueo de agua, así como de organizaciones y académicos que desde 2012, cuando el derecho humano al agua se elevó a rango constitucional, han planteado incluir en una Ley General de Aguas que, insisten. pasa por derogar la llamada Ley salinista y priorizar la gestión y uso de las comunidades.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Japón, del mito al manga
2

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Sergio Gutiérrez y su esposa
3

Nepotismo honorario

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
4

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
5

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
6

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Perfil de Bari Weiss
7

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
8

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

10

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
11

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Israel para atestiguar la liberación de rehenes por parte de Hamás
12

Israel y Hamás alistan intercambio de rehenes; Trump va a Medio Oriente para ver todo

13

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la explosión en una planta militar y de explosivos en Tennessee, declaró el sheriff de Humphreys.
14

Autoridades descartan sobrevivientes tras explosión en planta militar de Tennessee

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
15

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
1

¿Cómo van labores para atender daños por lluvias? Conagua, SICT y CFE hacen balance

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
2

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
3

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Israel para atestiguar la liberación de rehenes por parte de Hamás
4

Israel y Hamás alistan intercambio de rehenes; Trump va a Medio Oriente para ver todo

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
5

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

Perfil de Bari Weiss
6

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

La Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para ayudar a familias damnificadas por las lluvias en el país.
7

La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
8

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

La Secretaría de Economía informó los avances en las consultas realizadas para definir las prioridades de México para la próxima revisión del T-MEC.
9

Consultas sobre revisión del T-MEC avanzan; "estamos escuchando a todos", dice Ebrard

Ante las intensas lluvias que afectaron a 5 estados, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar apoyo en la búsqueda y localización de personas.
10

El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, rindió este domingo su Primer Informe en el Congreso; destacó sus logros y avances.
11

Brugada resume su Gobierno: no hay nepotismo, es popular, austero y con un PIB al 3%

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
12

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?