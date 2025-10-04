El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

El Tesoro de Estados Unidos tendría planeado acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- En un hecho que ha desatado gran controversia, hoy se revelaron borradores preliminares de una moneda conmemorativa de un dólar que incluiría el rostro del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, destinada a celebrar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

La propuesta, que viola tradiciones centenarias sobre la representación de personas vivas en la moneda nacional, fue dada a conocer en redes sociales por el comunicador republicano Steve Guest, quien compartió una publicación en donde se muestran los bosquejos de las dos caras que tendría la moneda.

"Atención a todos los compatriotas: Estados Unidos ha vuelto, y con él la moneda de un dólar. Donald Trump será por siempre el rostro del 250° aniversario de Estados Unidos, gracias a Scott Bessent [Secretario del Tesoro] y Brandon Beach [responsable de la casa de moneda de Estados Unidos]", indicó Guest en su mensaje.

La publicación fue posteriormente compartida por Scott Bessent, quien aseguró que no se trataba de ninguna "fake news" y que, en efecto, las imágenes difundidas corresponden a los primeros borradores de la moneda conmemorativa por el 250 aniversario de Estados Unidos.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

"Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del Gobierno de los Estados Unidos", señaló el Secretario del Tesoro.

La iniciativa surge de la Circulating Colectable Coin Redesign Act de 2020, una ley bipartidista firmada por Trump al final de su primer mandato, que autoriza al Secretario del Tesoro en turno a emitir monedas de un dólar durante el año 2026 con diseños "emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos".

El borrador muestra el perfil de Trump en el anverso, con las inscripciones "In God we trust" y las fechas "1776-2026", mientras que el reverso captura una imagen del Presidente levantando el puño en alto, inspirada en el intento de asesinato que sufrió en julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Alrededor del borde del reverso, se lee "Fight, fight, fight" junto a las frases tradicionales "United States of America" y "E Pluribus Unum".

En declaraciones recogidas por el portal Politico, un portavoz del Tesoro defendió la posible emisión de esta moneda, al mencionar que, a pesar del reciente cierre de Gobierno "forzado por la izquierda radical", bajo el liderazgo "histórico" de Trump, EU "ingresa a su 250 aniversario más fuerte, próspera y mejor que nunca".

"Si bien aún no se ha seleccionado el diseño final de la moneda de un dólar para conmemorar el semiquincentenario de Estados Unidos, este primer borrador refleja fielmente el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, incluso frente a inmensos obstáculos", añadió.

Sin embargo, la idea choca frontalmente con la enmienda Thayer de 1866, una Ley federal que prohíbe explícitamente "retratos o semejanzas de cualquier persona viva" en bonos, valores, billetes o moneda postal de Estados Unidos.

Aunque el Tesoro ha interpretado que las monedas conmemorativas podrían ser una excepción, expertos en numismática y derecho constitucional advierten que esto podría requerir una revisión legislativa o incluso un desafío judicial. "Sería la primera vez que un presidente vivo aparece en la moneda circulante, rompiendo con una tradición que solo permite rostros de figuras fallecidas", señaló un historiador de la Casa de la Moneda de EU a Politico.

El anuncio llega en un contexto de tensiones políticas, con el Gobierno federal enfrentando un cierre parcial debido a desacuerdos presupuestarios. El Tesoro no ha revelado detalles sobre la producción ni la fecha de lanzamiento.