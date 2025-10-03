Grupo México, del mexicano Germán Larrea, lanza oferta para comprar 100% de Banamex
03/10/2025 - 5:39 pm
Grupo México anunció la presentación de una oferta para adquirir el 100 por ciento de Banamex. El conglomerado señaló que en caso de que el Empresario Fernando Chico desee mantener su participación del 25 por ciento, respetará dicha decisión.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- – El conglomerado Grupo México, encabezado por el empresario Germán Larrea, anunció este viernes la presentación de una oferta vinculante a Citigroup (Citi) para adquirir hasta el 100 por ciento del capital de Grupo Financiero Banamex. Asimismo, indicó que respetará la decisión del empresario Fernando Chico Pardo, si éste optara por conservar su participación del 25 por ciento que adquirió en septiembre.
La propuesta, con términos descritos como "más atractivos" que las previas, incluye la intención de comprar el 25 por ciento de las acciones Chico Pardo, marcando un nuevo capítulo en el prolongado proceso de desinversión de Banamex.