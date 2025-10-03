Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 5:39 pm

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex

Grupo México anunció la presentación de una oferta para adquirir el 100 por ciento de Banamex. Citi, por su parte, respondió que no se les ha hecho ninguna oferta oficial.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- – El conglomerado Grupo México, encabezado por el empresario Germán Larrea, anunció este viernes la presentación de una oferta vinculante a Citigroup (Citi) para adquirir hasta el 100 por ciento del capital de Grupo Financiero Banamex. Sin embargo, Citi afirmó que, hasta el momento, no ha recibido una propuesta formal por parte del conglomerado.

La propuesta, con términos descritos como "más atractivos" que las previas, incluye la intención de comprar el 25 por ciento de las acciones Chico Pardo, marcando un nuevo capítulo en el prolongado proceso de desinversión de Banamex.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, el conglomerado envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para dar a conocer su propuesta para adquirir el 100 por ciento de la institución financiera, destacando que es una oferta más atractiva, ya que esto permite que se mantenga como un grupo mayoritariamente mexicano.

En dicho documento, Grupo México recalcó que su oferta para adquirir Banamex tiene el propósito de impulsar el acceso a créditos para las familias y empresas mexicanas.

Para la compra de Grupo Financiero Banamex, el conglomerado empresarial encabezado por Larrea ofreció adquirir el 100 por ciento de su capital con base en dos valores: el 25 por ciento del capital por un múltiplo de 0.85 por valor libro ,y el 75 por ciento restante por un múltiplo de 0.80 valor libro.

Respecto al 25 por ciento de capital de Banamex que es propiedad de Chico Pardo, Grupo México apuntó que está dispuesto a adquirir su participación; en caso de que la familia decida no vender se les respetarán sus derechos como accionistas minoritarios habituales en el mercado.

Citi afirma no haber recibido propuesta

Luego de difundirse la información sobre la intención por parte de Grupo México para adquirir el 100 por ciento de Banamex, Citigroup indicó que no se les ha hecho ninguna oferta por Banamex, pero la analizarán en caso de que llegue a realizarse.

"Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta", apuntó la empresa.

Asimismo, afirmó que mantiene su compromiso "con maximizar el valor total de Banamex" para sus accionistas, así como el acuerdo anunciado a finales de septiembre con el empresario Fernando Chico Pardo.

Finalmente, enfatizó en que la propuesta de salir a la bolsa se mantiene como el "camino preferido para lograr ese resultado".

Respuesta de Citigroup a la supuesta oferta de Grupo México para adquirir el 100 por ciento de Banamex. Foto: Especial

Banamex vuelve a manos mexicanas

En septiembre pasado, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo anunció la adquisición del 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a Citigroup, con lo que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum celebró y consideró como una "muy buena noticia" que la institución bancaria regresara a manos de un mexicano.

Por su parte, luego de adquirir parte de Banamex Chico Pardo declaró estar "muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo lo que significa regresar al Banco Nacional de México a los mexicanos".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

