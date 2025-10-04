Israel ha matado a 100 mil niños y adultos en Gaza, concluye un nuevo estudio

Deutsche Welle

03/10/2025 - 8:27 pm

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza.

El estudio del "Royal Holloway College" de la Universidad de Londres demostró que la cifra real de muertes es aproximadamente un 60 por ciento mayor que la reportada por el Ministerio de Salud en Gaza; se trataría de al menos unos 100 mil muertos palestinos desde el siete de octubre de 2023. 

Por Sarah Judith Hofmann

Berlín, 3 de octubre (DeutscheWelle).- Los estudios suelen basarse en cifras y datos, métodos científicos y estimaciones. Así es también el caso del reciente estudio sobre las víctimas mortales de guerra en Gaza, dirigido por Michael Spagat, del "Royal Holloway College" de la Universidad de Londres, en el que se estima que, a principios de enero de 2025, murieron más de 80 mil palestinos en la guerra de Israel en Gaza.

Para el investigador de guerras y conflictos hay algo sumamente importante: "Al final, se trata de recordar a cada una de las víctimas". Que anoten los nombres de los fallecidos en las listas, como solo puede hacerlo el Ministerio de Salud de Gaza en la actualidad. Spagat considera que las listas son "en gran medida correctas", a pesar de que el Ministerio está controlado por Hamás, organización clasificada como terrorista por la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EU) y otros Estados.

"El Ministerio de Salud de Gaza registra los nombres de los fallecidos con números de identificación, edad y sexo. Son (datos) fáciles de verificar". Esto ya sucedió en febrero de este año, cuando investigadores publicaron un estudio en la revista The Lancet que comparó, por ejemplo, obituarios en redes sociales con las listas del Ministerio de Salud palestino. Descubrieron que no se había añadido ningún nombre a la lista del Ministerio en Gaza; de hecho, faltaban nombres. Este estudio concluyó que las cifras oficiales de Gaza probablemente eran significativamente bajas.

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza.
Esta foto, tomada el 30 de septiembre de 2025, muestra el humo elevándose tras un ataque en la ciudad de Gaza, visto desde Israel. Foto: Cohen Magen, Xinhua

Investigadores de campo en Gaza realizaron encuesta

Ahora y por primera vez, se llevó a cabo un estudio completamente independiente de las listas del Ministerio de Salud de Gaza. Los investigadores, dirigidos por Michael Spagat, entrevistaron a personas sobre los familiares fallecidos de sus hogares. Para ello, los investigadores europeos colaboraron con colegas palestinos del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR). Esta organización de investigación independiente, dirigida por el politólogo Khalil Shikaki, está financiada por fundaciones privadas y la Unión Europea, entre otros. Tiene su sede en Ramala, Cisjordania, pero también cuenta con personal experimentado en la Franja de Gaza.

"No tuvimos que esperar a que nos dejaran entrar en Gaza. Ya estábamos allí", explicó Spagat, describiendo la recopilación de datos en la grave zona de guerra, a la que, con la excepción de algunas organizaciones de ayuda, la autoridad israelí responsable, COGAT, apenas permite la entrada a nadie. Israel también ha negado la entrada a periodistas internacionales desde el comienzo de la guerra. "Afortunadamente, ninguno de nuestros investigadores locales ha muerto hasta ahora. Todo el personal del estudio está vivo".

Los investigadores de campo hablaron con dos mil hogares, representativos para la población de Gaza antes del ataque terrorista del siete de octubre de 2023. No se les permitió entrar en zonas acordonadas y consideradas como zonas de combate por el ejército israelí. Sin embargo, y debido a que gran parte de la población de Gaza se encuentra desplazada, los investigadores pudieron hablar con personas originarias del norte de la Franja de Gaza o de Rafah, en lugares como el campamento de Al Mawasi.

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza
Palestinos desplazados son fotografiados en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de septiembre de 2025. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están reforzando el asedio en torno a la ciudad de Gaza "en camino a derrotar a Hamás". Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Muertes por desnutrición y enfermedades

Su conclusión: entre el siete de octubre de 2023 y el cinco de enero de 2025, el número de muertes directas por guerra fue de aproximadamente 75.200. Al comparar esta cifra con la reportada por el Ministerio de Salud (45.805 muertes durante el mismo período), resulta evidente que los investigadores del equipo de Spagat y Shikaki demostraron que la cifra real de muertes es aproximadamente un 60 por ciento mayor que la reportada por el Ministerio de Salud en Gaza. Esto significaría que aproximadamente una de cada 25 personas en la Franja de Gaza, con 2,3 millones de habitantes, ha muerto desde el comienzo de la guerra.

Además, hay que añadir el número de los llamados "muertos indirectos de guerra", es decir, todas las personas que murieron por desnutrición o enfermedades en condiciones de guerra, y restar el número de personas que habría muerto por vejez o enfermedad independientemente de la guerra. Los investigadores estiman ocho mil 540 muertes indirectas por la guerra durante el período en cuestión.

Esta es una cifra significativamente menor de la que los observadores habían supuesto previamente. En un estudio publicado en The Lancet en julio de 2024 ya estimaban que por cada muerte contabilizada, habría que añadir cuatro muertes indirectas de guerra. Las organizaciones humanitarias llevan meses advirtiendo que los civiles de Gaza podrían morir de desnutrición y enfermedades. Han hablado de varias decenas de miles de muertes indirectas por la guerra.

La crisis humanitaria golpea a los palestinos con escasez de agua y alimentos. Mucho se ven obligados a buscar estos insumos en campamentos constantemente atacados por las FDI. Xinhua/Rizek Abdeljawad

Spagat atribuye esta cifra reducida a la población joven y mayoritariamente muy sana de Gaza antes de la guerra, con un buen sistema de salud y una alta tasa de vacunación, "gracias a la ONU y a numerosas organizaciones de ayuda". La cifra no es en absoluto baja en comparación con otras zonas de guerra. "Nuestras cifras muestran que las organizaciones humanitarias han hecho un excelente trabajo para mantener con vida a la población hasta el momento".

Él señala que el estudio se realizó antes del bloqueo total de 11 semanas que Israel impuso a la ayuda humanitaria en Gaza. "La población de Gaza está desnutrida. Se pueden producir brotes de enfermedades, puede ocurrir muy rápidamente. Incluso si se estableciera un alto al fuego la semana que viene y se mantuviera, el número de muertes indirectas se dispararía de nuevo. Nuestras cifras no son definitivas".

Sin embargo, el estudio aún no ha sido revisado de forma independiente, es decir, por investigadores que no participaron. Se trata de una preimpresión. Por lo tanto, las cifras no pueden considerarse definitivas. No obstante, los resultados coinciden con el estudio publicado en la revista The Lancet, que revisó la lista de nombres del Ministerio de Salud de Gaza.

¿Se pueden utilizar las cifras de Hamás?

Los investigadores coordinados por Spagat y Shikaki utilizaron métodos diferentes, pero con un objetivo similar a los del estudio de The Lancet. Querían verificar si la institución que contabiliza las nuevas muertes diarias en la Franja de Gaza, es decir, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, podía utilizarse como referencia fiable.

"Demostramos claramente que no exageran el número de muertos. El estudio también indica que ofrecen una imagen realista de la demografía de las víctimas mortales. El porcentaje de mujeres, niños y ancianos que calculamos coincide, con bastante precisión, con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza".

Según el estudio, más del 30 por ciento de las muertes directas corresponden a menores de 18 años. Otro 22 por ciento son mujeres y alrededor del cuatro por ciento son personas mayores de 65 años. La mayoría de los muertos son hombres de entre 15 y 49 años. ¿Significa esto que los combatientes fueron efectivamente el objetivo de asesinato?

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza
Foto tomada el primero de septiembre de 2025 muestra tiendas de campaña para palestinos desplazados en la calle al-Rasheed, en la ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

100 mil muertos: una cifra casi increíble

"No", dice Spagat. "En las guerras, los hombres jóvenes son siempre los que mueren con más frecuencia". El estudio, al igual que el Ministerio de Salud de Gaza, no distingue entre combatientes y civiles. "Habríamos puesto en peligro a nuestros investigadores de campo si hubieran preguntado si miembros de Hamás vivían en la casa". Podrían haber sido considerados sospechosos de ser agentes del servicio de inteligencia israelí, afirmó Spagat. Por lo tanto, no se recopilaron esos datos.

Spagat enfatiza: "Tenemos una cantidad muy elevada de niños pequeños muertos, lo cual es excepcional". Duda al hacer comparaciones, pero "en Gaza, murió el cuatro por ciento de la población. No hemos visto esto en ninguna otra guerra del siglo XXI".

Si extrapolamos las cifras del estudio de Spagat y Shikaki a la actualidad, llegamos rápidamente a 100 mil muertos. Una cifra difícil de imaginar, tras la que se esconden nombres e historias de personas. Algunas las conocemos, como la familia Al Najjar. Los niños Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Rivan, Saydeen, Luqman y Sidra murieron en un ataque aéreo israelí sobre Jan Yunis el 23 de mayo de 2025. La madre sobrevivió, porque tenía turno de médica de guardia en el hospital. El único superviviente del ataque fue su hijo de 11 años, Adam. El padre de los niños, el doctor Hamdi al Najjar, murió pocos días después a causa del ataque. Sus nombres —a diferencia de los de la mayoría de los muertos— dieron la vuelta al mundo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

