ENTREVISTA ¬ Sor Juana es otra forma de descubrir la historia: Pedro J. Fernández

Obed Rosas

02/10/2025 - 6:48 pm

Pedro J. Fernández habló con SinEmbargo sobre Yo, Sor Juana. Mujer volcán, una novela que ahonda en la mente brillante de Sor Juana Inés de la Cruz.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– “Sor Juana es otra forma de ir descubriendo pasajes de la historia de México, y la complejidad de nuestro pasado”, compartió el escritor de novela histórica Pedro J. Fernández al hablar sobre su más reciente trabajo: Yo, Sor Juana. Mujer volcán (Océano).

Fernández expuso cómo fue un reto recrear la complejidad de Sor Juana Inés de la Cruz, “porque no solamente era compleja en la estructura, en cómo hablaba, sino también poder mostrar todos los temas en los que ella se metía, astronomía, mitología, temas religiosos, de fe, científicos”

“Era una mujer curiosa que se metía en muchísimos temas, incluso que eran tabú en el momento, como podría ser el tema de Galileo o de Copérnico y mostrarlos en su trabajo. O sea, todo lo que ella leía, todo lo que entraba a su mente, finalmente llegaba a sus versos”, comentó Pedro J. Fernández.

De igual forma, expuso a SinEmbargo cómo trabajó en recrear la época a través de los ojos de Sor Juana y ver así cómo era la ciudad de México durante el siglo XVII, el Parque Público de la Alameda o la catedral que estaba en plena construcción, además de reconstruir la parte social que tienen que enfrentarse las mujeres de su tiempo.

“Las mujeres de su tiempo solamente tenían dos caminos, casarse o convertirse en monjas y ahí al final se encierra para liberarse, eso es algo muy curioso, pero el hecho de que haya entrado al convento le permitió esa posibilidad de escribir, de leer, de trabajar, de vender versos, de ganar dinero, de todo lo que hizo en ese momento. Entonces, también obviamente requirió la recreación de ese mundo conventual tan particular para ese momento y que finalmente fue su mundo durante tantos años y que la marcó”, indicó.

—¿Cómo fuiste construyendo cada una de esas etapas de su vida?

—De su obra, es decir, tenemos los versos, sabemos cuando empezó a vender Loas y Villancicos, pero además quería descubrir su etapa como cocinera que me encanta, me encanta contar esta parte porque en un mundo de hombres que trataban muy mal a las mujeres, o sea, no solamente tenemos los versos que todos conocemos de los hombres necios, sino que también el hecho de que en La Respuesta a Sor Filotea ella explique qué pasa si mezclas tal o cuál ingrediente, si pasas la yema o la clara por el aceite, por la manteca, tiene reacciones diferentes, sabores diferentes, convierte un espacio femenino, que era la cocina, y por femenino para los hombres de la época era un espacio menor, un espacio que que no veían y Sor Juana remata con la frase ‘si Aristóteles hubiera guisado cuánto más hubiera escrito’, también les está diciendo a los hombres de la época ‘oigan esto es importante, volteen a ver y sí, son necios por no haber descubierto estos espacios’.

“Sor Juana me gusta como personaje histórico, me gusta su obra, me gusta muchísimo su obra literaria y me permitió poder escribirla, o sea, escribir a una escritora, y poder ahondar en otros temas como cuando duda de su genio, enfrentándose a la página en blanco, o sea, temas que son comunes y yo creo que la humanizan porque la vuelven vulnerabl”.

