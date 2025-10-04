Narcobloqueos carreteros se registran en Zacatecas; estado pide intervención de CSP

Los ataques de los grupos criminales en Zacatecas fueron coordinados este viernes; bloquearon carreteras, despojaron a propietarios de sus unidades e incendiaron al menos 39 vehículos en distintos tramos federales del Estado.

Ciudad de México, 03 de octubre (SinEmbargo).- El estado de Zacatecas sufrió este viernes narcobloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales que operan en la entidad. Los criminales incendiaron al menos 37 vehículos para impedir el paso de vehículos por las vías de tránsito del estado gobernado por David Monreal.

Entre los vehículos arrebatados a empresas y propietarios se encuentran camiones de pasajeros, unidades de carga y automóviles particulares.

De acuerdo con fuentes periodísticas los delincuentes arrebataron a sus conductores dos autobuses de la empresa Ómnibus de México, un camión de transporte de trabajadores de la empresa maquiladora LEAR, así como siete tractocamiones de carga, y decenas de camionetas y automóviles de personas a quienes los delincuentes los despojaron de sus unidades, para atravesarlas en las carreteras y luego quemarlas.

Estos bloqueos provocaron embotellamientos de varios kilómetros en municipios como Fresnillo, Calera, Villanueva, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete. Uno de los puntos más afectados fue la carretera Zacatecas-Durango, en Fresnillo, donde 16 vehículos fueron utilizados para cerrar el paso, bloqueando la vía por más de seis horas.

En la carretera federal 45, en Sombrerete, se utilizaron al menos 12 unidades para bloquear los caminos. En la salida sur de Fresnillo, rumbo a la capital, fueron incendiados dos autobuses de pasajeros de las líneas Omnibus y Chihuahuense, sin reportar lesionados. En los tramos Jerez-Malpaso y Jerez-Fresnillo también fueron incendiados vehículos particulares.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló en un mensaje oficial la información de estas acciones criminales. "Podemos decir que se trataron de 11 distintos bloqueos en los cuales emplearon 37 vehículos distintos. Desde las 2:00 de la mañana o en cuanto se registró el primer bloqueo, se activó el plan antibloqueos con tres objetivos principales por indicaciones del Gobernador", indicó el funcionario estatal.

Reyes Mugüerza enumero los objetivos. El primero busca garantizar la integridad de las personas que circulan en las carreteras; segundo, el estado removerá los vehículos para permitir el libre tránsito; y, tercero, dar con los responsables.

"Hasta el momento, de acuerdo a la información vertida por las instituciones, podemos expresar que lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes", subrayó.

El Secretario General de Gobierno solicitó a la Federación, al Ejército y a la Guardia Nacional el refuerzo con elementos para coordinar la seguridad y "que todas y todos podamos circular con tranquilidad como lo hemos hecho ya desde hace algún tiempo", refirió.

Zacatecas ha presenciado una reducción drástica de la violencia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Estado cerró el 2023 con mil 89 homicidios de los 3 mil 252 registrados en toda la República.

En 2024 la cifra cayó a los 570 de 33 mil 241. Las cifras más actualizadas del Gobierno indican que, de enero a agosto, el territorio ha sumado 115 víctimas de homicidios de los más de 16 mil recogidos en el país, es decir, el 0.7 por ciento.