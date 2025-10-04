Narcobloqueos carreteros se registran en Zacatecas; estado pide intervención de CSP

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 10:31 pm

El estado de Zacatecas amaneció este viernes con bloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales.

Artículos relacionados

Los ataques de los grupos criminales en Zacatecas fueron coordinados este viernes; bloquearon carreteras, despojaron a propietarios de sus unidades e incendiaron al menos 39 vehículos en distintos tramos federales del Estado.

Ciudad de México, 03 de octubre (SinEmbargo).- El estado de Zacatecas sufrió este viernes narcobloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales que operan en la entidad. Los criminales incendiaron al menos 37 vehículos para impedir el paso de vehículos por las vías de tránsito del estado gobernado por David Monreal.

Entre los vehículos arrebatados a empresas y propietarios se encuentran camiones de pasajeros, unidades de carga y automóviles particulares.

De acuerdo con fuentes periodísticas los delincuentes arrebataron a sus conductores dos autobuses de la empresa Ómnibus de México, un camión de transporte de trabajadores de la empresa maquiladora LEAR, así como siete tractocamiones de carga, y decenas de camionetas y automóviles de personas a quienes los delincuentes los despojaron de sus unidades, para atravesarlas en las carreteras y luego quemarlas.

El estado de Zacatecas amaneció este viernes con bloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales.
Enfrentamientos, balaceras, despojo y quema de por lo menos 36 vehículos, entre tractocamiones, autobuses de pasajeros y autos pequeños, se presentaron las carreteras estatales y federales. Foto: Cuartoscuro

Estos bloqueos provocaron embotellamientos de varios kilómetros en municipios como Fresnillo, Calera, Villanueva, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete. Uno de los puntos más afectados fue la carretera Zacatecas-Durango, en Fresnillo, donde 16 vehículos fueron utilizados para cerrar el paso, bloqueando la vía por más de seis horas.

En la carretera federal 45, en Sombrerete, se utilizaron al menos 12 unidades para bloquear los caminos. En la salida sur de Fresnillo, rumbo a la capital, fueron incendiados dos autobuses de pasajeros de las líneas Omnibus y Chihuahuense, sin reportar lesionados. En los tramos Jerez-Malpaso y Jerez-Fresnillo también fueron incendiados vehículos particulares.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló en un mensaje oficial la información de estas acciones criminales. "Podemos decir que se trataron de 11 distintos bloqueos en los cuales emplearon 37 vehículos distintos. Desde las 2:00 de la mañana o en cuanto se registró el primer bloqueo, se activó el plan antibloqueos con tres objetivos principales por indicaciones del Gobernador", indicó el funcionario estatal.

El estado de Zacatecas amaneció este viernes con bloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales.
Instituciones de seguridad informaron esta mañana que ya en su totalidad las vialidades se encontraban despejadas además de mantener a todas las corporaciones en alerta máxima. Foto: Cuartoscuro

Reyes Mugüerza enumero los objetivos. El primero busca garantizar la integridad de las personas que circulan en las carreteras; segundo, el estado removerá los vehículos para permitir el libre tránsito; y, tercero, dar con los responsables.

"Hasta el momento, de acuerdo a la información vertida por las instituciones, podemos expresar que lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes", subrayó.

El Secretario General de Gobierno solicitó a la Federación, al Ejército y a la Guardia Nacional el refuerzo con elementos para coordinar la seguridad y "que todas y todos podamos circular con tranquilidad como lo hemos hecho ya desde hace algún tiempo", refirió.

Zacatecas ha presenciado una reducción drástica de la violencia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Estado cerró el 2023 con mil 89 homicidios de los 3 mil 252 registrados en toda la República.

En 2024 la cifra cayó a los 570 de 33 mil 241. Las cifras más actualizadas del Gobierno indican que, de enero a agosto, el territorio ha sumado 115 víctimas de homicidios de los más de 16 mil recogidos en el país, es decir, el 0.7 por ciento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
2

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que dos mil 500 jóvenes, muchos menores de edad, fueron desalojados de una fiesta clandestina.
3

Autoridades frenan fiesta clandestina en la Alcaldía Cuauhtémoc; había 2 mil jóvenes

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
4

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

5

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Insultos de Trump a los mexicanos
6

Trump recurre a imágenes degradantes de mexicanos en su guerra contra los demócratas

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
7

Trump muestra su vena más autoritaria en su confrontación contra la prensa

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
8

#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Activistas Gaza deportados
9

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
10

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

11

Adán Augusto, El Mil Usos

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
12

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El estado de Zacatecas amaneció este viernes con bloqueos carreteros en 12 municipios cometidos por presuntos integrantes de bandas criminales.
13

Narcobloqueos carreteros se registran en Zacatecas; estado pide intervención de CSP

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
14

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
15

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alumnos de seis primarias en Tijuana presentaron signos de intoxicación luego de comer pollo como parte del desayuno servido en los planteles educativos.
1

Más de 200 alumnos de primaria se intoxican en Tijuana por desayunos en mal estado

Sheinbaum estrena documental sobre primer año de Gobierno
2

Documental presenta las reflexiones de Sheinbaum tras su primer año como Presidenta

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que dos mil 500 jóvenes, muchos menores de edad, fueron desalojados de una fiesta clandestina.
3

Autoridades frenan fiesta clandestina en la Alcaldía Cuauhtémoc; había 2 mil jóvenes

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
4

Trump muestra su vena más autoritaria en su confrontación contra la prensa

La Profeco recordó que en caso de que algún concierto sea cancelado las personas que hayan comprado boleto podrán solicitar reembolso y una compensación. 
5

¿Puedes solicitar un reembolso por un concierto cancelado? La Profeco lo explica

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
6

#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza.
7

Israel ha matado a 100 mil niños y adultos en Gaza, concluye un nuevo estudio

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".
8

La Profepa ordena la clausura del zoológico "La Pastora" por el caso de la osa "Mina"

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
9

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
10

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
11

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
12

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump