Autoridades frenan fiesta clandestina en la Alcaldía Cuauhtémoc; había 2 mil jóvenes

Más de dos mil 500 jóvenes, la mayoría menores de edad, se encontraban disfrutando de una fiesta masiva en la colonia Buenos Aires; la intervención de las autoridades propició la clausura de dicho evento con la consiguiente detención de los organizadores.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó la tarde de hoy que alrededor de dos mil 500 jóvenes, la mayoría menores de edad, fueron desalojados de una fiesta clandestina que se llevó a cabo dentro de un inmueble de la colonia Buenos Aires.

La gobernante de la demarcación publicó un video en su cuenta de X en el que dio cuenta del sitio donde los jóvenes disfrutaban del evento, en el que las y los menores, según afirmó, ingerían alcohol y drogas.

"En la colonia Buenos Aires detuvimos una tragedia: más de mil 200 menores dentro de un antro clandestino, consumiendo alcohol y drogas, sin salidas de emergencia ni medidas de protección. A veces me toca ser la mala del cuento, pero todo sea por lo más importante: la vida de las personas", posteó Rojo de la Vega.

La funcionaria evidenció cómo el sitio no contaba con medidas de Protección Civil básicas, como es el caso de salidas de emergencia, por lo que esta fiesta clandestina tuvo que ser intervenida por la autoridad.

Gran labor del equipo de la Alcaldía. Desalojamos dos fiestas clandestinas en lugares sin una sola medida de protección civil. Es un peligro para nuestros jóvenes. 2500 menores de edad en un “antro” que hoy inauguraban, alcohol adulterado. pic.twitter.com/fujE0ZXX5i — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 4, 2025

En el video puede apreciarse que la Alcaldesa realiza un recorrido por el interior del inmueble donde los menores se encontraban. En un espacio visiblemente reducido, Rojo de la Vega camina junto a personal de seguridad que se encontraban valorando las condiciones del sitio.

Desde un punto alto puede verse cómo cientos de jóvenes deambulan por un patio mientras son desalojados por las autoridades. "Increíble que organicen este tipo de fiestas que ponen en riesgo, no solo a miles de jóvenes, sino a las vecinas, vecinos, a una colonia", dijo Rojo de la Vega.

Entre los productos que hallaron en la fiesta clandestina, las autoridades notificaron que en lugar se encontró lo siguiente:

Garrafones de alcohol sin etiqueta o información del contenido

Decenas de botellas de diversas bebidas

Refrescos

Tinas con bolsas de hielo

Aditivos para preparar cócteles

Latas de cerveza

La Alcaldesa aclaró que se esperaba el arribo de las autoridades de la Ciudad de México, quienes decidirán si se clausura el inmueble o solamente se suspende. Además, afirmó que la Fiscalía capitalina iniciaría la investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del inmueble y de los responsables de organizar dicho evento.

En el operativo para clausurar la fiesta clandestina participaron elementos de Protección Civil, la Dirección de Seguridad de la demarcación, la Dirección General de Gobierno, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).