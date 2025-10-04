Documental presenta las reflexiones de Sheinbaum tras su primer año como Presidenta

El documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza” muestra las reflexiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras su primer año de mandato.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”, con motivo de su primer año en el cargo, qué se cumplió el 1 de octubre.

En esta cinta, la mandataria comparte sus reflexiones tras un año de haber tomado posesión como la primera mujer que ocupa el puesto de Jefa del Ejecutivo, así como sobre los retos que enfrenta el país, la grandeza del pueblo mexicano y las tareas pendientes del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Además de ser publicado en redes sociales, dicho documental será transmitido el domingo 5 de octubre de manera simultánea en Canal Once, Canal Catorce y Canal 22, después de la Gran Final de "México Canta por la paz y contra las adicciones". que se llevará a cabo a las 19:00 horas.

El documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza” narra la experiencia de Sheinbaum como la primera mujer que llega a la Presidencia de la República y hace un recuento de los momentos más significativos de su primer año de mandato.

Entre los aspectos más destacados resalta la defensa que ha encabezado por la soberanía nacional, su histórica gira por los 32 estados de toda la República, así como la cercanía que tiene con el pueblo de México.

“México tiene un futuro muy promisorio, hay que seguir con el acelerador”, destaca el cortometraje.

La cinta que hace un recuento del primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa del Ejecutivo tiene una duración de 44 minutos y estpá disponible en todas las cuentas de redes sociales de la mandataria, como Facebook, YouTube y X, antes Twitter.